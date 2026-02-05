Etter ranet på Louvre ser Eugenies krone ut til å være ugjenkjennelig på tidligere usete bilder.

Tidligere usete bilder publisert av Louvre-museet viser tilstanden til keiserinne Eugénies krone, som ble funnet deformert etter å ha blitt forlatt av tyver under ranet 19. oktober 2025. Museet bekrefter at den kan restaureres «uten å ty til rekonstruksjon».

En historisk perle nesten intakt til tross for skadene

Eugénies krone, utsmykket med diamanter og smaragder og laget for Napoleon IIIs kone i 1855, hadde vært utstilt i Louvres Apollo-galleri før ranet. Under flukten smuglet tyvene den gjennom en smal åpning i utstillingsskapet, noe som førte til at den ble knust og alvorlig deformert. De offentliggjorte bildene viser en knust gjenstand, men en hvis «nesten fullstendige integritet» er bevart, ifølge museets uttalelse, noe som gjør en fullstendig restaurering mulig uten å måtte rekonstruere eller erstatte manglende elementer.

Detaljer om den observerte skaden

Ifølge informasjon bekreftet av Louvre, er nesten alle deler av kronen fortsatt til stede, med unntak av et enkelt lite dekorativt gullelement. De 56 smaragdene som pryder juvelen og de aller fleste av de 1354 diamantene forble på plass til tross for sammenstøtet. Kronen ble funnet ved foten av Apollo-galleriet samme dag som tyveriet fant sted. I utgangspunktet tjente den som bevis for etterforskerne før den ble overlatt til museets avdeling for dekorativ kunst for ekspertanalyse og konservering.

En restaurering overvåket av en ekspertkomité

For å utføre restaureringsarbeidet har Louvre besluttet å utnevne en akkreditert konservator etter en konkurranseutsatt anbudsprosess. En ekspertkomité, ledet av museets direktør Laurence des Cars og bestående av spesialister, vil støtte og gi råd om de tekniske valgene for denne delikate operasjonen. Komiteen vil særlig inkludere representanter fra store historiske franske smykkehus, som vil bidra med sin ekspertise innen håndtering og forbedring av edelstener og edle metaller.

Konteksten rundt ranet og de fortsatt manglende delene

Under ranet på Louvre i oktober 2025 ble åtte kunstverk til en anslått verdi av titalls millioner euro stjålet fra Apollo-galleriet, inkludert tiaraer, halskjeder og historiske smykker. Eugenies krone er det eneste stykket som er funnet så langt, selv om den ble funnet skadet. De andre stjålne juvelene er fortsatt savnet og er fortsatt gjenstand for etterforskning av franske myndigheter, som har foretatt flere arrestasjoner siden ranet.

Restaureringen av Eugénies krone representerer dermed et sterkt symbol på den franske kulturarvens motstandskraft i møte med hærverk og tyveri. Mens de andre savnede juvelene forblir uoppdaget, har Louvre til hensikt å gjenopprette dette historiske stykket til sin opprinnelige prakt, og minne oss om at til tross for motgang kan historie og kunst bevares og videreføres til fremtidige generasjoner.