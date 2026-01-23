Oscar-utdelingen 2026: Denne nye kategorien overrasker ved å i hovedsak nominere kvinner

For første gang i sin historie anerkjenner Academy of Motion Picture Arts and Sciences arbeidet til rollebesetningsledere. Dette er en velkommen utvikling for bransjen, spesielt siden de fleste av de nominerte i denne første kategorien er kvinner.

En historisk førstegangsopplevelse i Hollywood

Det er en liten revolusjon i filmverdenen: Oscar-utdelingen i 2026 vil ha en ny kategori dedikert til rollebesetning (Achievement in Casting). Denne prisen, som ble opprettet mer enn 20 år etter den siste nye utmerkelsen – prisen for beste animerte spillefilm i 2001 – har som mål å fremheve en viktig lenke i skapelsen av en film, som ofte forblir i skyggene.

Av de 10 filmene på den første kandidatlisten ble 9 regissert av kvinner, noe som markerer en enestående anerkjennelse for dette yrket som lenge har vært dominert av dem uten å bli verdsatt fullt ut.

De første som ble navngitt

Blant de første utnevnte er flere viktige skikkelser i bransjen:

Nina Gold, for Hamnet, en adapsjon av romanen inspirert av livet til Shakespeares sønn.

Jennifer Venditti, for «Marty Supreme».

Cassandra Kulukundis, for «Det ene slaget etter det andre».

Francine Maisler, for «Sinners», regnes allerede som en favoritt.

Gabriel Domingues, den eneste mannen på listen, for «Den hemmelige agenten».

Denne kvinnelige overvekten er ikke en tilfeldighet: Akademiets avdeling for casting directors, opprettet i 2013, har omtrent 160 medlemmer, for det meste kvinner.

Et yrke som lenge var usynlig

«Å bli anerkjent av akademiet er et lenge etterlengtet øyeblikk», fortalte castingdirektør Francine Maisler til Variety . For henne «gjenoppretter denne utmerkelsen casting som et essensielt kunstnerisk og narrativt bidrag til kino». Hun fortalte hvordan hun fant den unge Miles Caton for «Sinners» etter å ha gjennomsøkt bluesklubber og kunstskoler i Atlanta.

Den samme entusiasmen ble delt av rollebesetningssjef Nina Gold, som oppdaget Jacobi Jupe, hovedrolleinnehaveren i «Hamnet», etter fem auditions på rad. «Han er en skuespiller med sjeldent talent, og han var på akkurat rett sted til rett tid», sa hun.

En lenge etterlengtet og symbolsk anerkjennelse

Denne kategorien anerkjenner endelig den grunnleggende rollen rolle casting-regissører spiller i en films suksess. Deres arbeid, som blander stil, psykologi og intuisjon, bestemmer ofte kjemien og troverdigheten til en film. Ved å tildele denne spesialiteten sine første gylne statuetter, sender Akademiet et sterkt budskap: casting er en kunstform i seg selv.

I en tid der Hollywood søker å utvide representasjonen av kvinner og nye talenter, bringer denne utviklingen et kjærkomment friskt pust til prisutdelingssesongen.