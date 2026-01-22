Sophie Turner som Lara Croft: skuespillerinnen lover å omdefinere denne ikoniske heltinnen

Skuespillerinnen Sophie Turner bytter inn Sansa Starks dyrehud mot den grønne tanktoppen og hylsteret til den ikoniske Lara Croft. Hun er valgt til å portrettere popkulturens mest seige heltinne i den kommende Tomb Raider-serien på Prime Video. Skuespillerinnen, som beviste talentet sitt på settet til Game of Thrones, etterfølger Angelina Jolie i denne sterke kvinnerollen og bringer en helt ny dimensjon til den dristige eventyreren.

Sophie Turner som Lara Croft: overbevisende bilder

Hun fikk øynene til unge jenter til å glitre mens de skapte identiteter og sjarmerte tenåringer midt i hormonelle omveltninger. Lara Croft er mye mer enn et utdatert videospillikon; hun er den første skissen av en frigjort kvinne, initiativtakeren til en bevegelse som overskrider den pikselerte spillverdenen. Utover å glorifisere arkeologyrket og påvirke våre valg av videregående skole, har Lara Croft også satt sitt preg på vår kollektive fantasi. Som en viljesterk, vågal, selvsikker og uavhengig heltinne beviste hun for oss at fysisk styrke og intelligens kunne sameksistere i den samme, om enn svært standardiserte, kroppen.

Lara Croft, som ble laget av Angelina Jolie og Alicia Vikander, har blitt portrettert i mange former. I den kommende Tomb Raider-serien, som legges til Prime Videos imponerende katalog, vil Sophie Turner legemliggjøre den ikoniske heltinnen. De første bildene antyder allerede en moderne tolkning som forblir tro mot den originale historien og det psykologiske portrettet av Lara Croft.

Skuespillerinnen, kjent for sine roller i middelalderverdenen i Game of Thrones og den apokalyptiske handlingen i X-Men, er ikke fremmed for å portrettere sterke, motstandsdyktige kvinner. Sophie Turner er mer autentisk og relaterbar enn sine forgjengere, og har som mål å gjenopplive Lara Crofts flamme. Og fansen roser denne spesielt lovende castingen med en mengde flamme-emojier og entusiastisk applaus. Det eneste spørsmålet er: vil hun klare å puste nytt liv inn i Lara Crofts forlokkende image? Frem til nå har filmatiske skildringer handlet mer om estetisk ytelse enn ytringsfrihet.

Sophie Turner gir dybde til denne sterkt fantaserte karakteren.

Den vanskeligste delen av denne rollen, som allerede er godt brukt på skjermen, er å unngå fellen med å bare kopiere. For i våre tanker er Lara Croft synonymt med Angelina Jolie, komplett med flettene og de tettsittende klærne. For å gjenskape i virkeligheten det publikum oppdaget i sin kantete form for over tjue år siden, gjorde Sophie Turner noen justeringer på utseendet sitt. Hun farget håret brunt for å gli inn i karakteren og bedre legemliggjøre henne.

Selv om ingen klipp er utgitt og ingen bilder fra settet har lekket, har Sophie Turner absolutt det rette utseendet for rollen. Med sin atletiske kroppsbygning og uttrykksfulle, Botox-frie ansikt, der Angelina Jolie ga Lara Croft luften av en uoppnåelig halvgudinne, gjør Sophie Turner henne mer menneskelig og kompleks. Hun er ikke lenger bare en slående figur å beundre, men en fullt ut realisert kvinne hvis skjønnhet føles mer enn sees.

En annen viktig detalj: Sophie Turner vil unnslippe det nedverdigende mannlige blikket, det påtrengende mannlige perspektivet som viderefører myten om den objektiviserte kvinnen bak kameraet. I denne serien, som har den fordelen at den forlenger introduksjonene og unngår rent visuelt skue, har manusforfatter Phoebe Waller-Bridge til hensikt å børste støv av den opprinnelige fortellingen og omskrive manuset til Lara Crofts fordel. Fordi kvinnekropper ikke skal være ettertraktede gjenstander, men ærede fristeder.

Purister påpeker mangelen på likhet med heltinnen.

Selvfølgelig var det å forvente at haterne ville slippe løs tastaturene sine, også kjent som deres foretrukne våpen. På forum og andre alternative plattformer kritiserer de som er nostalgiske etter gamle dager rollebesetningsvalget. De kritiserer henne for de betydelige anatomiske forskjellene fra den opprinnelige heltinnen. Naturligvis, siden Lara Croft opprinnelig hadde to kollisjonsputer for brystene, en bakside verdig en BBL (Big Brother), og en midje så liten at den var uforlignelig med mindre hun hadde fjernet noen få flytende ribbein. Sophie Turner blir oppfattet som en bedrager, og er langt fra universelt beundret.

«Jeg kan ikke forestille meg at hun spiller en sexy komedie, det ville fått meg til å le.» «Sophie Turner ligner ikke på Lara Croft i det hele tatt: hun mangler ynden, karismaen og den slående tilstedeværelsen. Skuespillet hennes er sjelløst.» Dette er bare et utvalg av de negative kommentarene som sirkulerer på Reddit. Selv om Sophie Turner utad ikke er den nøyaktige kopien av Lara Croft som ble dratt gjennom de tapte gravene, oppfyller hun innerst inne rollen sin mer enn nok.

Sophie Turner, forvandlet til Lara Croft under Phoebe Waller-Bridges velvillige og friske blikk, fortjener æren for å ha omskrevet standarder og rasjonalisert forventninger. Mens Lara Croft i tidligere inkarnasjoner primært henvendte seg til en mannlig fantasi, legemliggjør hun denne gangen alt menn frykter: en muskuløs, intens og skremmende kvinne.