Search here...

Hva om vi strikket … på kino? Den nye velværetrenden som bringer folk sammen

Kultur
Fabienne Ba.
@frainodi.crochet/Instagram

Glem bildet av strikking begrenset til sofaen på søndager. I dag dukker garn og heklenåler opp på uventede steder: kinoen. Noen kinoer tilbyr visninger der du fritt kan strikke eller hekle under filmen. Resultatet: en hybridopplevelse, et sted mellom en kulturell utflukt og et velværeritual, som appellerer til en generasjon som søker mening, tilknytning og komfort.

Fødselen til et konsept som bryter med vannet

I det betryggende mørket på et teater beveger hendene seg mens lerretet lyser opp. Disse øktene, ofte kalt «strikk & chill», gjenoppfinner tilskuerens rolle. Du står ikke lenger stille; du blir en aktiv deltaker i din egen opplevelse. Lysene forblir litt dempet, filmene er valgt for sin omsluttende atmosfære – romantiske komedier, intime dramaer, feel-good-historier – og den diskré tikkingen av nålene blir et beroligende lydspor.

Langt fra å forstyrre seeropplevelsen, følger den repeterende gesten historien og fremmer en annen type oppmerksomhet – mer jordet, mer kroppsliggjort. Denne nye måten å oppleve kino på inviterer oss til å senke tempoet, puste og feire kropper som er tilstede, avslappede og kreative.

Når velvære kommer gjennom hendene

Strikking gir kroppen din en aktivitet som er tilgjengelig for alle. De repeterende bevegelsene stimulerer avslapning, bidrar til å frigjøre spenninger og gir den følelsen av dyp ro som ofte søkes i meditasjon. Her er det ikke noe press for å prestere: hver maske er en seier, hver pause respekteres. Hendene dine jobber, sinnet ditt roer seg, og kroppen din – uansett form – blir ønsket velkommen med vennlighet.

I en gruppe forsterkes effekten ti ganger. Tips utveksles, teksturer sammenlignes, og smil deles over en vellykket søm. Denne diskré selskapeligheten skaper et trygt rom hvor slitne kropper kan hvile, skuldrene slappe av, og alle føler seg berettiget til å være der, akkurat som de er.

Et fellesskap som gjør godt

Dette formatet er spesielt attraktivt for folk som ikke alltid føler seg komfortable i støyende eller overdrevent sosiale omgivelser. Introverte, engstelige individer, foreldre som søker en kreativ pause: alle finner sin plass. Fellesskapet som dannes rundt disse øktene er inkluderende og imøtekommende. Her er det ingen fordømmelse, bare gleden av å dele et langsomt, kollektivt og dypt menneskelig øyeblikk.

Millennials og Generasjon Z er der.

Trendens eksplosive vekst skyldes også sosiale medier. På TikTok og Instagram opplever strikking og hekling en spektakulær gjenoppliving. Unge voksne gjenoppdager håndverk som en egenomsorgshandling, en kjærkommen pause fra ensomme skjermer. Uavhengige kinoer har tydeligvis forstått dette: å tilby disse visningene i løpet av uken tiltrekker seg et nysgjerrig, lojalt publikum som er glade for å oppleve kultur på en annen måte.

Mot bærekraftig kulturell fritid

Etter yoga på kino og oppslukende opplevelser er «heklekino» en del av en bredere bevegelse: den «kollektive slow living». Noen kinoer går enda lenger ved å tilby ferdige sett, temafilmer og til og med møter med hekledesignere. Et bevis på at velvære kan være gledelig, tilgjengelig og delt.

Til syvende og sist handler strikking i film om å gi seg selv retten til å ta sin egen tid, å feire levende og kreative kropper, og å gjenskape forbindelse i en verden som ofte beveger seg for fort. Og hva om det var den sanne magien ved film i dag?

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Hva ønsket ditt om å se den samme serien om og om igjen avslører

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hva ønsket ditt om å se den samme serien om og om igjen avslører

Har du noen gang oppdaget at du ser favorittserien din om igjen for tredje, eller til og med...

«Speed-watching», trenden som presser oss til å «konsumere» videoer i hurtigspoling.

Du har sikkert allerede lagt merke til dette alternativet på YouTube eller TikTok: muligheten til å øke hastigheten...

Den magiske kraften Ghibli-filmer har på helsen din (og vitenskapen bekrefter det)

Utover å vekke vårt indre barn og innprente sterke verdier, er Studio Ghibli-filmer motgift lett tilgjengelig. En ny...

Denne sangeren eksisterer ikke ... og hun er allerede verdt 3 millioner dollar

En ny «stjerne» ryster opp musikkbransjen uten å ha satt foten på scenen: Xania Monet, en AI-generert enhet,...

Trodde du at «Stranger Things» var oppdiktet? Her er den virkelige historien bak den.

«Stranger Things» returnerer til skjermene våre 27. november for sin siste sesong. Denne serien, som har slått seerrekorder...

© 2025 The Body Optimist