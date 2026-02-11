Search here...

Bad Bunnys Super Bowl-opptreden hadde en uventet effekt … og nådde til og med kloakken i New York.

Kultur
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Trev W. Adams/Pexels

Den puertoricanske rapperen og sangeren Bad Bunnys opptreden under Super Bowl LX-pauseshowet ble sett av et massivt publikum, men det hadde også en reell innvirkning på New York City. I løpet av minuttene artisten var på scenen, stoppet hverdagslivet bokstavelig talt opp – helt til byen plutselig våknet til liv igjen så snart showet var slutt.

En dramatisk nedgang i vannforbruket

Ifølge data publisert av New York City Water (NYC Water), falt vannforbruket betydelig under Bad Bunnys show. I byens fem store bydeler – Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx og Staten Island – stupte vannforbruket i husholdninger, noe som indikerer at millioner av mennesker ble sittende, klistret til skjermene sine.

Fenomenet «superflush» i søkelyset

På slutten av Bad Bunnys opptreden (med Lady Gaga) opplevde byen en plutselig økning i aktivitet: i løpet av de påfølgende 15 minuttene registrerte NYC Water en dramatisk økning i vannbehovet, tilsvarende nesten 762 000 toalettspylinger nesten samtidig. Denne typen topp, kalt en «superspyling», har blitt observert i flere tiår under store TV-sendte arrangementer, fra Super Bowl til OL, når millioner av mennesker plutselig gjenopptar sine normale rutiner.

En synkronisering som sier mye om kollektiv oppmerksomhet

Dette fenomenet utgjør ingen fare for kloakksystemet, som er utformet for å absorbere disse ekstreme variasjonene. Det illustrerer imidlertid på en slående måte synkroniseringen av atferd i en hel megaby. Mens Bad Bunny fanget byens oppmerksomhet, ble de daglige rutinene satt på vent; så snart showet var slutt, gikk alle tilbake til aktivitetene sine samtidig.

En påvirkning utenfor rørene

Forestillingens innvirkning var ikke begrenset til vannmålere. Strømmeplattformer opplevde seertallstopper i løpet av minutter før pause, et tegn på at Bad Bunnys show (med Lady Gaga) genererte umiddelbar og intens interesse langt utenfor stadionet der det fant sted. Med over 135 millioner seere over hele verden slo dette pauseshowet publikumsrekorder, og bidro til dette unike kulturelle og atferdsmessige fenomenet.

Til syvende og sist var Bad Bunnys show (med Lady Gaga) på Super Bowl LX ikke bare et musikalsk milepæløyeblikk: det fungerte også som en sosial avsløring, som viste hvordan en kulturell begivenhet kan synkronisere atferden til en hel metropol – helt ned til de beskjedne daglige gester.

LAISSER UN COMMENTAIRE

