Inngangen til et hus oppfattes i løpet av sekunder, lenge før den besøkende i det hele tatt har kastet et blikk på stuen eller kjøkkenet. Ifølge en studie om psykologien bak førsteinntrykk tar det bare et tidels sekund å danne seg en første vurdering, og syv sekunder er nok til å skape et varig inntrykk.

Likevel forblir denne entréen ofte det neglisjerte aspektet ved interiørdesign. Vi har en tendens til å fokusere oppmerksomheten vår på oppholdsrommene og glemme at inngangen er hjemmets virkelige visittkort.

Den må kombinere stil, funksjonalitet og personlighet, uavhengig av tilgjengelig budsjett. Farger, belysning, speil, oppbevaring, gulv, planter eller en signaturvegg: hver detalj teller for å skape et minneverdig førsteinntrykk .

Lek med farger og materialer for å skape en atmosfære fra første øyekast

Farge er det første elementet øyet legger merke til når man kommer inn i et rom. Den skaper umiddelbart en atmosfære, enten den er varm, moderne eller minimalistisk.

Å våge å bruke en aksentvegg i en dyp grønn, midnattsblå eller terrakotta skaper en slående effekt, spesielt når resten av hjemmet har mer nøytrale toner.

I en smal eller mørk gang reflekterer lyse farger som hvitt, kremfarget eller pastellfarger lyset og forstørrer rommet visuelt. Grafisk eller teksturert tapet gir dybde uten å overvelde veggene.

Materialer spiller en like viktig rolle: kledning med steineffekt, lyst treverk eller teksturert gips gir rommet karakter. Tanken er å identifisere et sterkt element som vil fungere som et fokuspunkt så snart døren åpnes, og strukturere hele innredningen rundt det.

Velg nøye utvalgt belysning for å skape en innbydende atmosfære.

En enkelt sentral taklampe er ikke nok til å gi karakter til en entré. Likevel er belysning et av de kraftigste verktøyene for å skape en koselig og innbydende atmosfære.

Å øke antallet lyskilder forandrer atmosfæren i en korridor radikalt.

En designerpendellampe kan bli midtpunktet i taket. En vegglampe sprer indirekte lys som omslutter rommet i mykhet og fremhever et speil eller et maleri.

En lampe plassert på et konsollbord eller en diskré LED-list under en hylle gir ekstra dybde. Dimbare lys lar deg justere lysintensiteten etter tidspunktet på døgnet eller humøret ditt.

Varmfargede lyspærer forsterker følelsen av komfort og inviterer folk inn.

Bruk speil for å forstørre rommet og gi det stil

Et speil er den viktigste allierte i enhver entré, spesielt i små eller dårlig opplyste rom. Plassert overfor eller nær døren, reflekterer det lyset og skaper en umiddelbar visuell følelse av dybde .

Den doble funksjonen, praktisk for en siste sjekk før avreise, og dekorativ, gjør den til et viktig element i planløsningen.

Formene er uendelige: runde, buede, XXL, med en gullfarget metallramme for en elegant stil, eller i lyst treverk for en skandinavisk estetikk. Ved å sette sammen flere speil i forskjellige størrelser og former skapes en fengslende veggmosaikk .

Selve rammene tilfører tekstur og farge i tråd med rommets stil. Et stort veggspeil er fortsatt den mest effektive løsningen for å visuelt forstørre en gang og gi den et elegant utseende.

Lag et særegent gulv for å definere og personliggjøre inngangspartiet

Gulv er et dekorativt element i seg selv, ofte underutnyttet. Å velge et annet gulvbelegg enn resten av hjemmet definerer visuelt inngangspartiet, noe som er spesielt nyttig i åpne stuer.

Mønstrede fliser, sementfliser eller kontrasterende tregulv kan forvandle atmosfæren på bare noen få kvadratmeter. Den gode nyheten er at selvklebende sementfliser eliminerer behovet for større renoveringer.

Et velvalgt teppe oppfyller den samme dekorative funksjonen: geometrisk for å modernisere , orientalsk for et bohemsk preg, løkkeformet ull for å bringe varme.

Teppet er praktisk og slitesterkt, og bør harmonere med fargene og stilen i innredningen. En veldesignet dørmatte fullfører utseendet utendørs.

Organiser smarte oppbevaringsløsninger for en vakker og funksjonell entré

En ryddig entré virker større og mer elegant. Godt utformede oppbevaringsløsninger lar jakker, sko, vesker og nøkler finne sin plass uten å rote til plassen.

Utfordringen er å skjule funksjonalitet bak en raffinert estetikk.

Her er de viktigste løsningene for å skape en praktisk og stilig entré:

Det veggmonterte klesstativet , ideelt for små rom, er tilgjengelig i matt svart metall, lyst treverk eller patinert treverk, avhengig av ønsket stil.

, ideelt for små rom, er tilgjengelig i matt svart metall, lyst treverk eller patinert treverk, avhengig av ønsket stil. Skoskapet , med dører eller skuffer for et rent utseende, noen ganger utstyrt med et integrert sete.

, med dører eller skuffer for et rent utseende, noen ganger utstyrt med et integrert sete. Konsollen til inngangspartiet , i tre, metall eller glass, for plassering av dekorative og nyttige gjenstander, uten å blokkere passasjen.

, i tre, metall eller glass, for plassering av dekorative og nyttige gjenstander, uten å blokkere passasjen. Benken med integrert oppbevaring kombinerer komfort for å ta av sko og hverdagsfunksjonalitet.

kombinerer komfort for å ta av sko og hverdagsfunksjonalitet. Høye hyller, kroker og kurver for oppbevaring av nøkler, post og småting, samtidig som de frigjør gulvplass.

Multifunksjonelle møbler er spesielt verdifulle i trange ganger. Hver centimeter kan bli en fordel når planløsningen er godt gjennomtenkt.

Legg til et snev av grøntområder for en livlig og innbydende inngang

Planter puster liv og naturlig energi inn i ethvert rom.

Selv i en liten entré er det ofte mulig å plassere en plante på gulvet, på et møbel eller henge den opp. De forbedrer også inneklimaet.

Blant artene som er tilpasset denne typen passasje, kan pothos dyrkes i potter eller hengende kurver og krever så å si ingen vedlikehold. Zamioculcas, med sine blanke mørkegrønne blader, tåler delvis skygge godt.

Sansevieriaen gir et moderne og grafisk preg. Små sukkulenter eller kaktus i dekorative potter er perfekte for områder med lite lys.

Når det mangler naturlig lys, tilbyr kunstige planter eller veggpotter av høy kvalitet et overbevisende alternativ uten å rote til gulvet.

Lag en signaturvegg for å fremheve din personlighet helt fra inngangen

Inngangsveggen er et ideelt lerret for uttrykk, og gir et varig inntrykk fra første steg.

Et panoramatapet, et veggmaleri eller et rammegalleri forsterker en stil og gir personlighet til et rom som ofte er for nøytralt, spesielt i nyere leiligheter.

Bilderammer eller malerier gir et personlig preg og dybde. Kunstverket bør gjenspeile beboernes følelser samtidig som det harmonerer med rommets fargevalg.

Å leke med forskjellige størrelser og formater skaper en dynamisk og livlig komposisjon . Noen få velplasserte gjenstander – en vase, en innrammet plakat, en lysestake – er alltid bedre enn en uordnet opphopning av tilbehør.

Definer en inngang til et rom åpent mot stuen

Når inngangsdøren åpner direkte inn i stuen, blir det viktig å visuelt definere rommet for å gi det sin egen identitet.

Det finnes flere strategier for å strukturere denne passasjesonen uten å utføre større arbeider.

En benk, bokhylle eller sofagruppe skaper en tydelig grense mellom inngangspartiet og stuen, samtidig som den gir oppbevaringsplass. Maling er et kraftig verktøy: å male gangen i en dyp blåfarge skiller den umiddelbart fra det tilstøtende oppholdsrommet.

Et tydelig gulvbelegg forsterker denne separasjonen. Glassveggen deler opp rommet samtidig som den bevarer lyset, med et industrielt utseende som er veldig populært i dag.

Trelekter spiller en lignende rolle: de skaper en virkelig varm gang, kan males i ønsket farge og kombineres enkelt med oppbevaringsmøbler for en entré som er både vakker og funksjonell.