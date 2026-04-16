Å lage hjemmelagde Halloween-dekorasjoner krever ikke et stort budsjett. Med litt fantasi og enkle materialer kan den skumleste atmosfæren enkelt skapes.

Høytidene før de dødes dag representerer den ideelle tiden for å tilberede disse kreasjonene som familie, spesielt med barn.

Hver gjør-det-selv-idé blir deretter et felles minne. Hvis disse dekorasjonene bevares riktig, kan de brukes om igjen år etter år, noe som gjør investeringen enda mer verdt det.

Gjør-det-selv skumle girlandere og hengende dekorasjoner

Girlandere er en av de mest tilgjengelige DIY Halloween-dekorasjonene . Å lage en flaggermusgirlander av papir kunne ikke vært enklere.

Ta et ark med tykt 200 g svart papir , brett det i to, og tegn deretter en halvpart av en flaggermus med hvit blyant fra bretten.

Klipp ut silhuetten med saks, brett den ut og tegn detaljer som øynene.

Deretter lager du hull i endene med en hullmaskin, og trer deretter svart hyssing gjennom dem for å sette sammen skapningene dine. Nødvendige materialer er minimale: et ark med 200 g svart papir, saks, en hullmaskin, en hvit blyant og svart hyssing.

For å endre atmosfæren kan du lage girlandere formet som spøkelser eller gresskar etter samme prinsipp. Fullfør dekorasjonene ved å henge vimpler over hele stuen, lysende ballonger eller til og med et gigantisk skjelett festet til taket.

Disse pendellampene forvandler ethvert rom til et skremmende hule.

Dekorative gresskar: et must for Halloween-dekorasjoner

Gresskaret er fortsatt det ultimate symbolet på Halloween. Det kan plasseres utendørs, ved inngangen, på bordet eller hvor som helst i huset. Malt oransje, svart eller hvitt, er det enkelt å personliggjøre, selv med barn.

For å lage et dekorativt gresskar med en papirtallerken , tegn øynene, nesen og munnen med en grafitblyant.

Fyll ut detaljene i gult med maling for å etterligne et stearinlys, og mal deretter resten av tallerkenen knalloransje.

Legg til en brunmalt trepinne som stilk og en grønn chenillestilk som blad. Heng deretter kreasjonen din på døren eller vinduet.

Materialene inkluderer: en papptallerken, en trepinne, en hullemaskin, en grafitblyant, en bred pensel, oransje, primær gul og brent sienna akrylmaling, grønn chenilletråd og maskeringstape.

For å gå videre, skjær ut et ekte gresskar for å lage en Jack O'Lantern med et stearinlys inni, ideelt for en autentisk skummel atmosfære.

Lysestaker og stearinlys: en dyster og skremmende atmosfære

Gjør -det-selv-lysestaker i glasskrukker lager et mykt, truende lys. For å lage dem, tegn designet ditt på skrappapir og putt det deretter oppi krukken.

Mal omrisset på utsiden av potten med akrylmaling og en fin pensel, la det tørke, og påfør deretter et andre strøk. Fjern papiret og plasser et telys inni.

Gresskar, flaggermus eller spindelvev: mulighetene er uendelige. Materialene som trengs inkluderer glasskrukker, oransje, svart eller hvit akrylmaling, en svart tusj, en fin pensel og telys. Skyggene som kastes på veggene ved mørkets frembrudd forsterker den skumle effekten betraktelig.

To andre teknikker fortjener oppmerksomhet. Mumielys lages ved å pakke glass i bandasjer, legge til øyne med en svart tusj og et lys inni.

For en blodig effekt, drypp rød voks på et hvitt lys: en original og veldig visuell idé til bordet.

Edderkopper og spindelvev for en skummel dekorasjon

Spred spindelvev over hele huset : på peishyllen, i hjørnene i taket, i dørkarmene og på bordet. Legg til edderkopper av plast, papp eller papir for å forsterke den skumle effekten.

For å lage originale edderkopper, bruk isoporkuler malt svarte i flere lag og metallstenger til beina. Trykk de bøyde stengene på de riktige stedene og skjær dem til ønsket lengde.

Disse husedderkoppene passer perfekt inn i et elastisk nett som er strukket over inngangen.

En annen morsom idé: lim plastedderkopper på en vegg med dobbeltsidig teip, spesielt på toalettet, for å overraske gjestene.

En inngangskrans laget av grener, et elastisk falskt spindelvev og edderkopper i forskjellige størrelser vil ønske gjestene dine velkommen på den skumleste måten.

Spøkelser og flaggermus: Gjør-det-selv-skapninger du kan plassere hvor som helst

For å lage en spøkelsesgirlander til veggen , samle plastkuler med hull i, hvitt chiffonstoff, hyssing, svart kartong og lim. Klipp stoffet i firkanter på omtrent 25 cm, legg bitene lagvis, og fest deretter kulen til hyssingen for å danne hodet.

Klipp ut øynene og munnen fra pappen, lag et hull i midten av stoffet, tre hyssingen gjennom og lim stoffet på ballen.

Visne blader samlet i skogen blir til pene bordspøkelser: mal dem hvite og tegn et ansikt på dem med en svart tusj. Enkelt og effektivt.

For toalettpapirrullene , mal rullene svarte, klipp ut vinger av svart papir, fest dem med lim, og legg deretter til øyne og tenner.

Et smart tips: gjem godteriet inni før du lukker rullene.

Halloween-bordet: en festlig og enkel DIY-dekorasjon

Halloween-bordet er pyntet med svart, rødt, oransje og lilla. Lag hjemmelagde bordkort, serviettringer, kakedekorasjoner og koppdekorasjoner.

Skriv ut en Halloween-meny for å plassere i midten for et personlig preg.

Et uthulet gresskar er et spektakulært midtpunkt for en buffet: fyll det med guacamole, hummus eller salte snacks som ser ut som de kommer ut av munnen.

Slangeformede godterier til å pynte bordet

Sukkeredderkopper gled mellom tallerkenene

Visne blader malt hvite arrangert som bordløper

Hodeskalle med en munn full av godteri som midtpunkt

Ifølge en studie fra National Retail Federation brukte amerikanere i gjennomsnitt 108 dollar på Halloween i 2023, med en økende andel brukt på dekorasjoner.

Dette beviser at det å lage sine egne dekorasjoner fortsatt er et økonomisk og kreativt alternativ, tilgjengelig for alle, uavhengig av hvordan hjemmet deres er innredet.