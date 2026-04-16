Åtti prosent av franskmenn drømmer om å eie et landsted , ifølge diverse undersøkelser om boligambisjoner. Dette tallet taler for seg selv.

Landlig innredning går langt utover en enkel trend: den legemliggjør en livsstil forankret i naturen, varmen og den autentiske sjarmen til bygninger fra fortiden.

Med sin blanding av vintagemøbler , naturlige materialer og myke farger , fengsler denne dekorative verdenen med sin stilistiske rikdom.

Fra rustikk til landlig chic , tilbyr hver variant en unik atmosfære der komfort , hygge og autentisitet sameksisterer harmonisk.

Ulike dekorasjonsstiler for et landsted

Landstedsdekorasjonen omfatter et overraskende mangfoldig utvalg av stiler. Hver stil henter inspirasjon fra forskjellige tradisjoner, samtidig som den deler et felles fundament: en sterk forbindelse til naturen og en varm atmosfære .

Fra rustikk til wabi-sabi

Rustikk stil gjør et sterkt comeback, drevet av et genuint ønske om enkelhet og en tilbakevending til det grunnleggende. Langt fra den «bestemorske» klisjeen utstråler den modernitet.

Den engelske hyttestilen fremkaller friskheten i det britiske landskapet, dets blomsterfylte hager og trøstende stråtak . Den lar en gjenopprette kontakten med sine dypeste følelser.

Shabby chic bringer mykhet og intime fortellinger gjennom gjenstander som forteller en historie. Det bør ikke forveksles med provençalsk stil, typisk for Sør-Frankrike, som blander smijernsmøbler og en rustikk ånd med et snev av romantikk.

Wabi-sabi , derimot, fremkaller japansk minimalistisk estetikk ved å verdsette skjønnheten i ufullkommenhet, med patinerte møbler og naturlige toner .

Bondeliv, minimalisme og elegant landsbygd

Gårdsstilen nytolker rustikk innredning med rene linjer og funksjonelle møbler . Moderne minimalisme kommer til uttrykk i renoveringen av låver, der man kombinerer synlige bjelker og tørrstein med moderne enkelhet.

Landstilen er fortsatt den mest gjennomførte: den kombinerer tidens patina med moderne eleganse . Den er født i franske og engelske landlige hjem, og beholder sjelen til gamle materialer samtidig som den forfiner linjene.

Valg av stil avhenger først og fremst av stedets arkitektur og innbyggernes ønsker.

Materialer, farger og møbler: det viktigste i landlig chic-stil

Den landlige elegansestilen er bygget på rå materialer og en beroligende fargepalett. Hvert element bidrar til å skape en sammenhengende og omsluttende atmosfære .

Edle og autentiske materialer

Massivt tre er hjørnesteinen i denne verden. Mangotre, både slitesterkt og miljøvennlig , avslører en vakker naturlig årestruktur. Resirkulert tre gir en uforlignelig unikhet: ingen møbler er like.

Mørke, årede toner gir rommene varme og karakter. Naturstein pryder vegger og gulv, mens håndlaget keramikk , steintøy, terrakotta og fajanse gir et autentisk preg.

Kurv , rotting , sink og patinert metall fullfører denne paletten av naturlige materialer .

Når det gjelder tekstiler, myker vasket lin , tykk bomull og løkkeull opp materialenes rå utseende.

, et ullteppe eller gjennomsiktige gardiner er nok til å skape en beroligende atmosfære . Hamp og naturfibre puster naturen og forsterker rommets autentiske karakter.

, et ullteppe eller gjennomsiktige gardiner er nok til å skape en . Hamp og naturfibre puster naturen og forsterker rommets autentiske karakter.

Ikoniske farger og møbler

Paletten er direkte inspirert av naturen: off- white , krem, sandbeige , perlegrå, taupe, salviegrønn og gråblå dominerer. Disse nyansene fanger opp naturlig lys og skaper en tidløs ro .

For å tilføre karakter, tør vi bruke dype innslag av salviegrønt, stormblått eller sjokoladefarget.

Signaturmøblene inkluderer det store heltrebordet i gårdshusstil, ulikt matchende rottingstoler, en rustikk benk, en vintage kommode og et skjenk. Den vintage lenestolen og vedovnen fullfører denne koselige stemningen.

Brukte møbler funnet på loppemarkeder gir et rom en uerstattelig sjel. Balanse går alltid foran et helt rustikt utseende.

Dekorative gjenstander og tekstiler for å dekorere landstedet ditt

De dekorative elementene i et landsted forteller en historie. Hvert valgt objekt forsterker den autentiske og varme atmosfæren i interiøret.

Gjenstander med historie i bakhodet

Vaser laget av steintøy eller håndlaget keramikk , gamle speil med intrikat bearbeidede rammer, antikke klokker funnet på loppemarkeder og kurver av flettet eller rotting pryder naturlig vegger og overflater.

Innrammede tørkede blomster under glass er en trendy veggdekorasjon . Stearinlys i sine retro glassbeholdere, metallplaketter og rustikke figurer fullfører atmosfæren.

Å arrangere keramiske vaser i forskjellige størrelser på et konsollbord skaper en umiddelbar dekorativ effekt. Å henge opp et gammelt, slitt gullfarget speil forsterker naturlig lys og forstørrer plassen visuelt. Å plassere en bukett med tørkede blomster i en flettet kurv gir et autentisk landlig preg.

Tekstiler som omslutter og gir komfort

Naturlige lingardiner , gobelinputer med landlige motiver og quiltede sengetepper forvandler hvert rom til et koselig fristed. Kjøkkenhåndklær i en blanding av lin og bomull , broderte forklær og ullpledd gir en verdifull sensorisk dimensjon.

Disse naturlige materialene myker opp det rå aspektet ved materialene og bidrar fullt ut til den behagelige atmosfæren .

Fremhever de arkitektoniske trekkene og rommene i landstedet

Å avdekke sjelen til et landsted innebærer å fremheve dets eksisterende arkitektoniske trekk . Denne avdekkingsprosessen er kjernen i en vellykket renovering.

Bevar stedets sjel

Den tradisjonelle peisen, synlige bjelker , steinvegger , originale sementfliser og terrakottafliser fortjener å bli fremhevet snarere enn skjult.

Det patinerte parkettgulvet , de antikke trappene, de innvendige skodder og de hvite buene bidrar alle til bygningens uerstattelige sjarm . Det ombygde loftet, under en praktfull bindingsverkskonstruksjon, tilbyr boarealer fulle av karakter.

Glasstakene skaper en poetisk grense mellom interiør og hage.

På kjøkkenet viser åpne hyller frem håndlagde tallerkener og krydderkrukker på en naturlig måte.

Spisestuen er arrangert rundt et stort trebord , omgitt av stoler som er fulle av karakter og ikke samsvarer.

Hagen utvider interiøret med terrakottapotter med aromatiske urter og dekorasjoner laget av slitesterke materialer.

En livlig og tidløs dekorasjon i landlig stil

Inspirasjonen fra stedets opprinnelse gir bygningen personlighet. Treterrassen , værbestandige harpiksfigurer og dekorative fuglehus forlenger den rustikke stilen utendørs.

Mellom fortid og nåtid forblir landlig innredning like varm og tidløs som alltid. Hver nøye utvalgte detalj bidrar til å skape et fristed der livet virkelig er godt.