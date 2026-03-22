Denne spanske «modellen», skapt av kunstig intelligens, følges av hundretusenvis av mennesker

Den spanske virtuelle «modellen» Aitana Lopez, skapt av kunstig intelligens, har med fuchsia-rosa hår og gjennomtrengende øyne nesten 400 000 følgere på Instagram og revolusjonerer moteverdenen.

En AI som trosser virkeligheten

Aitana ble lansert i november 2022 av det Madrid-baserte byrået The Clueless, og er en fotorealistisk 3D-kreasjon: 25 år gammel, 1,70 m høy, med en atletisk kroppsbygning og et uttrykksfullt ansikt med idealiserte latinamerikanske trekk. Feeden hennes er full av motefotograferinger, virtuelle turer (Dubai, Bali) og daglige historier der hun «nyter» en kaffe eller praktiserer yoga. Internettbrukere samhandler med henne som om hun var en ekte influencer, sjokkerte over å oppdage sin AI-opprinnelse når de får vite sannheten.

En blomstrende og lukrativ karriere

@fit_aitana konkurrerer med ekte influencere når de poserer på bilder. Folk er forbløffet: «Jeg trodde hun var ekte!» «Stjeler AI jobbene våre?» Realismen hennes er slående: naturlige uttrykk, profesjonell belysning, engasjerende teksting ( «Klar for sommeren!» ). Det Madrid-baserte byrået The Clueless finjusterer karakteren hennes (besluttsom, positiv) for å skape en emosjonell forbindelse. Noen nekter til og med å tro det: «Umulig, hun er for sjelfull!»

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Aitana Lopez (@fit_aitana)

Blandede reaksjoner: beundring og bekymring

Fansen hennes elsker henne: «Du er perfekt!» Kritikken florerer imidlertid også: tap av jobber for ekte modeller, overfladiskheten til AI. Og bak denne entusiasmen dukker det opp en voksende bekymring. Noen frykter en ekstrem standardisering av skjønnhet, formet av algoritmer snarere enn menneskelig mangfold. Andre fordømmer det som en form for bedrag, og mener at disse virtuelle figurene visker ut grensen mellom virkelighet og fiksjon.

Aitana Lopez, AI-modellen med rosa hår, både fascinerer og sjokkerer, og beviser at kunstig intelligens (dessverre) erobrer virtuell mote. En foruroligende refleksjon over vårt forhold til det «perfekte» og menneskebildet.