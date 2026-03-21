«Stil har ingen aldersgrense»: Denne modellen fascinerer internettbrukere som 60-åring

Anaëlle G.
Grece Ghanem er født i Libanon og har bodd i Montreal siden 2005. Hun utmerket seg først innen mikrobiologi, tok en mastergrad, før hun jobbet som treningstrener i 25 år. Det var datteren hennes som i 2015 oppmuntret henne til å legge ut antrekkene sine på Instagram. Det som startet som en hobby eksploderte: i dag kan @greceghanem skryte av over 2 millioner følgere, betatt av sin strålende selvtillit og stilige antrekk.

Motto, signatur og filosofi

I Instagram-biografien sin insisterer hun: «Det handler om mote og selvtillit, for stil har ingen aldersgrense!» Som 60-åring avviser Grece alderens påbud. Hun tør å bruke strukturerte dresser, ufiltrerte todelte antrekk, regnbuefarger og elegante Riviera-kjoler, og blander designerplagg med overdimensjonerte tilbehør. Hennes mantra? «Forbliv synlig» – et inderlig rop mot usynligheten til kvinner over 50.

Fra moteuker til catwalks

Hun er en fast gjest på moteukene (Paris, New York, Milano), omtalt i magasiner, og går på catwalken for merker som hyller karismaen hennes. Hennes strålende bilder får tusenvis av likerklikk og beundrende kommentarer: «Dronning!» «Ren inspirasjon!» Grece, en tidligere mikrobiolog som ble moteikon, beviser at eleganse utvikler seg med tiden – og minner oss om at selv når man følger såkalte klassiske motestandarder, er det en kraftig inspirasjonskilde for et helt Instagram-fellesskap å se en 60 år gammel kvinne så dristig omfavne moderne stil.

Kort sagt, internettbrukere forguder henne for hennes autentisitet. Som 60-åring legemliggjør Grece Ghanem en fri kvinne som hyller kroppen sin slik den er, uten å prøve å endre den for enhver pris. Selv om hun følger visse standarder, stammer suksessen hennes først og fremst fra måten hun minner oss på at alder ikke visker ut stil eller tilstedeværelse – tvert imot, den kan forsterke dem.

Som 37-åring stråler denne sørafrikanske modellen i yogaantrekk.

