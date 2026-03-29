Historien om Daphne Selfe, en modell som forble aktiv til hun var 97 år gammel

Daphne Selfe satte sitt preg på motehistorien. Den britiske modellen, som var aktiv i over syv tiår, ble en ikonisk figur i representasjonen av eldre kvinner i bransjen. Hun døde 21. mars 2026, i en alder av 97 år, og etterlot seg en karriere som ofte blir sitert som et eksempel på utviklende skjønnhetsstandarder.

Begynnelsen i etterkrigstiden

Daphne Selfe ble født 1. juli 1928 i London, og startet modellkarrieren sin på slutten av 1940-tallet etter å ha blitt oppdaget i en konkurranse om forside på et magasin. Deretter utdannet hun seg ved Gaby Young-byrået og jobbet for kataloger, reklamekampanjer og motehus. På den tiden innførte motebransjen svært strenge kriterier, noe som ga lite rom for mangfold. Etter ekteskapet på 1950-tallet satte Daphne Selfe karrieren midlertidig på vent for å fokusere på familielivet. Hun fortsatte likevel å dukke opp av og til i TV- og filmproduksjoner og reklamer.

Et bemerkelsesverdig comeback etter 70 år

Daphne Selfes karriere tok fart igjen på slutten av 1990-tallet da hun returnerte til modellyrket etter ektemannens død. I syttiårene tiltrakk hun seg oppmerksomheten til fotografer og merkevarer som var interessert i å representere et bredere aldersspekter. Hun deltok på London Fashion Week og poserte for internasjonale magasiner som Vogue og Marie Claire.

Gjennom årene har hun samarbeidet med merker som Dolce & Gabbana og Nivea, og jobbet med kjente fotografer som Mario Testino og David Bailey. Hennes såkalte naturlige utseende, spesielt det lange grå håret som hun velger å ikke farge, har blitt hennes visuelle signatur. Hun bekrefter jevnlig sitt ønske om ikke å «skjule tidens effekter», noe som bidrar til en mer realistisk skildring av aldring.

En rekordbrytende karriere i motehistorien

Daphne Selfe er blitt anerkjent av Guinness World Records som den eldste arbeidende profesjonelle modellen. Karrieren hennes strekker seg over 70 år, en sjelden bragd i motebransjen. Hennes siste profesjonelle opptreden var i 2025 på et Vogue-arrangement på Royal Ascot. I 2019 mottok hun Order of the British Empire-medaljen for sitt bidrag til mote og sin rolle i å øke synligheten til eldre kvinner i bransjen.

En ledende figur for aldersmangfold

Daphne Selfes karriere blir ofte sitert som et eksempel på kampen mot aldersdiskriminering i motebransjen. Hun forfekter ideen om at synlighet for ulike profiler gir en bedre refleksjon av samfunnet. Gjennom årene har hun konsekvent uttrykt sitt ønske om å se flere eldre modeller representert i media og reklamekampanjer. Historien hennes er en del av en bredere bevegelse som tar sikte på å oppmuntre til mer inkluderende representasjon, spesielt når det gjelder alder, kroppstype og etnisitet.

En varig innflytelse på bransjen

Daphne Selfes bortgang førte til en rekke hyllester i internasjonal presse, og fremhevet hvilken innvirkning karrieren hennes hadde på utviklingen av skjønnhetsstandarder. Hennes karrierevei fungerer som en påminnelse om at mote kan utvikle seg ved å innlemme profiler som lenge har vært stort sett usynlige. Mange observatører mener at reisen hennes bidro til å bane vei for andre seniormodeller. Hennes engasjement for en mer inkluderende visjon om skjønnhet fortsetter å påvirke bransjen.

Med en karriere som strakte seg over mer enn syv tiår, satte Daphne Selfe sitt preg på motehistorien ved å fortsette arbeidet sitt langt inn i sine senere år. Hun døde i en alder av 97 år og etterlot seg en arv som ofte omtales som et eksempel på utholdenhet og åpenhet for et bredere mangfold av profiler innen visuelle medier.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
På sanden viser denne kurvede modellen stolt frem figuren sin.

