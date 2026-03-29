Historien om Daphne Selfe, en modell som forble aktiv til hun var 97 år gammel

Daphne Selfe satte sitt preg på motehistorien. Den britiske modellen, som var aktiv i over syv tiår, ble en ikonisk figur i representasjonen av eldre kvinner i bransjen. Hun døde 21. mars 2026, i en alder av 97 år, og etterlot seg en karriere som ofte blir sitert som et eksempel på utviklende skjønnhetsstandarder.

Begynnelsen i etterkrigstiden

Daphne Selfe ble født 1. juli 1928 i London, og startet modellkarrieren sin på slutten av 1940-tallet etter å ha blitt oppdaget i en konkurranse om forside på et magasin. Deretter utdannet hun seg ved Gaby Young-byrået og jobbet for kataloger, reklamekampanjer og motehus. På den tiden innførte motebransjen svært strenge kriterier, noe som ga lite rom for mangfold. Etter ekteskapet på 1950-tallet satte Daphne Selfe karrieren midlertidig på vent for å fokusere på familielivet. Hun fortsatte likevel å dukke opp av og til i TV- og filmproduksjoner og reklamer.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Daphne Selfe (@daphneselfe)

Et bemerkelsesverdig comeback etter 70 år

Daphne Selfes karriere tok fart igjen på slutten av 1990-tallet da hun returnerte til modellyrket etter ektemannens død. I syttiårene tiltrakk hun seg oppmerksomheten til fotografer og merkevarer som var interessert i å representere et bredere aldersspekter. Hun deltok på London Fashion Week og poserte for internasjonale magasiner som Vogue og Marie Claire.

Gjennom årene har hun samarbeidet med merker som Dolce & Gabbana og Nivea, og jobbet med kjente fotografer som Mario Testino og David Bailey. Hennes såkalte naturlige utseende, spesielt det lange grå håret som hun velger å ikke farge, har blitt hennes visuelle signatur. Hun bekrefter jevnlig sitt ønske om ikke å «skjule tidens effekter», noe som bidrar til en mer realistisk skildring av aldring.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Daphne Selfe (@daphneselfe)

En rekordbrytende karriere i motehistorien

Daphne Selfe er blitt anerkjent av Guinness World Records som den eldste arbeidende profesjonelle modellen. Karrieren hennes strekker seg over 70 år, en sjelden bragd i motebransjen. Hennes siste profesjonelle opptreden var i 2025 på et Vogue-arrangement på Royal Ascot. I 2019 mottok hun Order of the British Empire-medaljen for sitt bidrag til mote og sin rolle i å øke synligheten til eldre kvinner i bransjen.

En ledende figur for aldersmangfold

Daphne Selfes karriere blir ofte sitert som et eksempel på kampen mot aldersdiskriminering i motebransjen. Hun forfekter ideen om at synlighet for ulike profiler gir en bedre refleksjon av samfunnet. Gjennom årene har hun konsekvent uttrykt sitt ønske om å se flere eldre modeller representert i media og reklamekampanjer. Historien hennes er en del av en bredere bevegelse som tar sikte på å oppmuntre til mer inkluderende representasjon, spesielt når det gjelder alder, kroppstype og etnisitet.

En varig innflytelse på bransjen

Daphne Selfes bortgang førte til en rekke hyllester i internasjonal presse, og fremhevet hvilken innvirkning karrieren hennes hadde på utviklingen av skjønnhetsstandarder. Hennes karrierevei fungerer som en påminnelse om at mote kan utvikle seg ved å innlemme profiler som lenge har vært stort sett usynlige. Mange observatører mener at reisen hennes bidro til å bane vei for andre seniormodeller. Hennes engasjement for en mer inkluderende visjon om skjønnhet fortsetter å påvirke bransjen.

Med en karriere som strakte seg over mer enn syv tiår, satte Daphne Selfe sitt preg på motehistorien ved å fortsette arbeidet sitt langt inn i sine senere år. Hun døde i en alder av 97 år og etterlot seg en arv som ofte omtales som et eksempel på utholdenhet og åpenhet for et bredere mangfold av profiler innen visuelle medier.