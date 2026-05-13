«Mellom Brigitte Bardot og Monica Bellucci»: På stranden i Rio skaper denne modellen oppstyr.

Det finnes bilder som tar deg til et annet sted ved første øyekast. Det som nylig ble delt av den franske modellen Romane (@romaneinnc) på Instagram-kontoen hennes, faller helt klart inn under denne kategorien. Den unge kvinnen slapper av på en livlig strand i Rio de Janeiro og fanget et uforstyrret øyeblikk, fullt av solskinn, liv og ro. Og på sosiale medier sammenlignet kommentarene raskt energien hennes med de største ikonene innen europeisk film.

Et levende landskap på den brasilianske sanden

På bildet sitter Romane komfortabelt i en fargerik strandstol, med det lange, bølgete, gyllenblonde håret som faller ned over skuldrene. Rundt henne er det liv og røre på en strand i Rio midt på ettermiddagen: gateselgere går forbi, grønne og røde solstoler spredt på sanden, barnevogner og badegjester som nyter solen.

En typisk brasiliansk scene, hvor hver detalj utstråler varme og spontanitet. Med blikket litt fortapt i horisonten, minimal sminke og gyllen hud, virker Romane helt hjemme i denne settingen. En avslappet, nesten drømmende oppførsel som gir fotografiet en nesten filmatisk kvalitet.

Fansen ser henne som en «tidløs skjønnhet»

Det var nettopp denne atmosfæren som trollbandt følgerne hennes. Kommentarene strømmet inn under innlegget: «mellom Brigitte Bardot og Monica Bellucci», «Jeg elsker stilen», «dette bildet er et kunstverk» ... For mange fremkaller bildet gullalderen til europeisk film, da strålende heltinner lyste opp Middelhavskysten med uanstrengt eleganse. Og sammenligningen er langt fra ubetydelig.

Brigitte Bardot, et absolutt ikon fra 1960-tallet, preget den kollektive fantasien dypt med sine opptredener på strendene i Saint-Tropez og sitt samtidig «ville» og raffinerte utseende. Monica Bellucci, derimot, har i flere tiår legemliggjort en tidløs skjønnhet, en av naturlighet og ro. To forskjellige verdener, men den samme ideen: den frie kvinnen. En symbolsk forbindelse som er like smigrende som den er inspirerende.

Tilbakekomsten av en solrik og naturlig estetikk

Dette innlegget er også en del av en bredere trend. De siste månedene har vi på Instagram og TikTok vært vitne til den store tilbakekomsten av en solrik og «filterfri» estetikk, inspirert av ikonene fra 60- og 70-tallet.

Naturlig hår, solkysset hud, avslappet utseende, hverdagslige scener i stedet for overpolerte omgivelser … dette ønsket om autentisitet er tydelig i feedene til mange designere og modeller. Romanes innlegg illustrerer denne trenden perfekt. Langt fra et overdrevent konstruert bilde, tilbyr hun et livlig, levende og innbydende bilde som inspirerer reiselyst.

Med dette enkle bildet tatt på en strand i Rio har den franske modellen Romane (@romaneinnc) klart å fange noe verdifullt: en følelse. Følelsen av endeløse somre, turer på sanden og filmheltinnene som har formet fantasien til så mange generasjoner. Og ut fra entusiasmen til fansen hennes, kommer vi helt klart til å følge henne fra strand til strand i lang tid fremover.