Denne amerikanske modellen gjenoppliver en strandtrend med en retro-silhuett

Modeller
Julia P.
@lindseypelas / Instagram

Strandtøy tar et stort sprang inn i fortiden. For å feire bursdagen sin delte den amerikanske modellen Lindsey Pelas en serie solfylte bilder på Instagram, iført en hel badedrakt med en utpreget retro-estetikk. Dette antrekket gjenoppliver en sjarmerende strandtrend: vintage-inspirerte snitt.

En kjole i ett stykke med blomstertrykk

Til denne artikkelen valgte Lindsey Pelas en badedrakt i ett stykke med et delikat trykk, som blander små blomster og svarte polkaprikker. Et sjarmerende og romantisk motiv, direkte inspirert av tidligere tiår. Poserende utendørs i solfylte ørkenomgivelser, legemliggjør hun denne retro og solfylte estetikken på en perfekt måte. Et strandantrekk som skiller seg ut fra mer minimalistiske design, og understreker den udiskutable sjarmen til vintage.

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Pin-up-estetikkens tilbakekomst

Denne stilen er en del av en bredere trend. Etter år med rene linjer som dominerer, vender strandtøy tilbake til pin-up-ånden fra 1950-tallet. Strukturerte badedrakter, blomstertrykk, polkadotter og retro-silhuetter gjør et sterkt comeback på strendene. Spesielt polkadotter er blant sesongens nøkkelmønstre, i likhet med blomstertrykk, som er verdsatt for sin romantiske appell. Denne vintagebølgen får stadig større popularitet.

Et bursdagsinnlegg

Lindsey Pelas delte disse bildene for å feire bursdagen sin. Hun valgte å feire utendørs, i solrike, naturlige omgivelser, tro mot sin kjærlighet til sommerstemning. Hennes mange følgere var raske med å sende sine beste ønsker og roste serien med lysende bilder.

Med denne blomsterprintede badedrakten gjenoppliver Lindsey Pelas en sjarmerende strandtrend. Ved å velge en retro-silhuett minner hun oss om at vintage fortsatt lever i beste velgående på stranden. Den vil garantert inspirere de som drømmer om et solrikt og tidløst sommerantrekk.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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