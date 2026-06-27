Denne amerikanske modellen gjenoppliver en strandtrend med en retro-silhuett

Strandtøy tar et stort sprang inn i fortiden. For å feire bursdagen sin delte den amerikanske modellen Lindsey Pelas en serie solfylte bilder på Instagram, iført en hel badedrakt med en utpreget retro-estetikk. Dette antrekket gjenoppliver en sjarmerende strandtrend: vintage-inspirerte snitt.

En kjole i ett stykke med blomstertrykk

Til denne artikkelen valgte Lindsey Pelas en badedrakt i ett stykke med et delikat trykk, som blander små blomster og svarte polkaprikker. Et sjarmerende og romantisk motiv, direkte inspirert av tidligere tiår. Poserende utendørs i solfylte ørkenomgivelser, legemliggjør hun denne retro og solfylte estetikken på en perfekt måte. Et strandantrekk som skiller seg ut fra mer minimalistiske design, og understreker den udiskutable sjarmen til vintage.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av LINDSEY PELAS (@lindseypelas)

Pin-up-estetikkens tilbakekomst

Denne stilen er en del av en bredere trend. Etter år med rene linjer som dominerer, vender strandtøy tilbake til pin-up-ånden fra 1950-tallet. Strukturerte badedrakter, blomstertrykk, polkadotter og retro-silhuetter gjør et sterkt comeback på strendene. Spesielt polkadotter er blant sesongens nøkkelmønstre, i likhet med blomstertrykk, som er verdsatt for sin romantiske appell. Denne vintagebølgen får stadig større popularitet.

Et bursdagsinnlegg

Lindsey Pelas delte disse bildene for å feire bursdagen sin. Hun valgte å feire utendørs, i solrike, naturlige omgivelser, tro mot sin kjærlighet til sommerstemning. Hennes mange følgere var raske med å sende sine beste ønsker og roste serien med lysende bilder.

Med denne blomsterprintede badedrakten gjenoppliver Lindsey Pelas en sjarmerende strandtrend. Ved å velge en retro-silhuett minner hun oss om at vintage fortsatt lever i beste velgående på stranden. Den vil garantert inspirere de som drømmer om et solrikt og tidløst sommerantrekk.