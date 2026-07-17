Denne 61 år gamle modellen, som lenge har vært plaget av usikkerhet, endrer nå sitt perspektiv på kroppen sin.

I årevis levde Paulina Porizkova i en verden der utseendet var avgjørende. Nå, 61 år gammel, deler den tidligere tsjekkisk-svensk-amerikanske modellen en åpenhjertig beretning om sitt forhold til kroppen sin, preget av en dyp forvandling. Et inspirerende vitnesbyrd, men et som fortjener litt nyansering.

En reise preget av komplekser

På Instagram la Paulina Porizkova ut en video der hun reflekterer over forholdet sitt til kroppen sin. Selv om mange lenge har misunt figuren hennes, forklarer hun at hun ikke så det på den måten. Som ung jente forteller hun om at hun tok kroppen sin for gitt, uten egentlig å ta vare på den, samtidig som hun følte en konstant følelse av misnøye.

Til tross for en internasjonal modellkarriere, innrømmer hun at hun ofte sammenligner seg med andre og fokuserer på det hun anså som uperfekt. Dette presset illustrerer hvordan usikkerheter ikke utelukkende avhenger av ytre oppfatninger.

61 år gammel, et mye fredeligere syn

Over tid har perspektivet hennes endret seg. I dag forklarer Paulina Porizkova at hun føler mer takknemlighet for kroppen sin. Hun sier at hun setter pris på alt den har latt henne oppleve gjennom årene, og bekrefter at hun ikke lenger skammer seg over å vise rynkene, huden eller tidens spor. I stedet for å søke et idealisert bilde, foretrekker hun å feire en kropp som alltid har vært med henne. Det er en måte å fremheve evner, livserfaring og motstandskraft på, snarere enn jakten på perfeksjon.

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Velvære handler ikke bare om fysisk utseende.

I sitt vitnesbyrd understreker Paulina Porizkova også viktigheten av å ta vare på sinnet sitt. For henne er selvtillit bygget like mye på mental velvære som på utseende. Denne mer helhetlige tilnærmingen oppmuntrer til et vennligere syn på seg selv. Tanken er ikke å fornekte aldersrelaterte endringer, men å lære å omfavne dem med større medfølelse og takknemlighet.

Et inspirerende budskap ... men et som må settes i perspektiv.

Paulina Porizkovas historie kan resonnere med mange som ønsker å utvikle et mer fredelig forhold til kroppen sin. Reisen hennes minner oss om at det er mulig å endre sitt perspektiv på seg selv, uavhengig av alder. Det er imidlertid viktig å holde en viss distanse til denne opplevelsen.

Selv om hun nå hevder å være ufiltrert og fullt ut aksepterer aldringstegnene, er Paulina Porizkova faktisk en tidligere modell hvis fysikk i stor grad samsvarer med dagens skjønnhetsstandarder. Hennes profesjonelle bakgrunn, så vel som hennes økonomiske ressurser, gir henne sannsynligvis privilegert tilgang til behandlinger, treningscoaching og livsstilsvaner som ikke er tilgjengelige for alle. Utseendet hennes gjenspeiler derfor ikke utseendet til flertallet av kvinner over 60.

Paulina Porizkovas vitnesbyrd mister imidlertid ikke sin verdi. Tvert imot tjener det som en påminnelse om at det er viktig å ikke sammenligne sin egen kropp med offentlige personers, hvis levekår ofte er svært forskjellige. Selvaksept handler ikke om å oppnå et ideelt utseende, men om å bygge et mer respektfullt forhold til sin egen kropp, uavhengig av alder, kroppstype eller livserfaringer.