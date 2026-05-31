Denne pluss-size-modellen gjør inntrykk med et vintage-korsett

Fabienne Ba.
På Instagram-kontoen sin, i et pudderrosa korsett med vintage-preg, signerer den amerikanske «plus-size»-modellen Paloma Elsesser et antrekk som er like mykt som det er slående.

Et pudderrosa korsett som forårsaker en sensasjon

Timingen kunne ikke vært bedre: et delikat, pudderrosa korsett med en strukturert silhuett og omhyggelige detaljer, i en distinkt vintage-stil. En myk nyanse, både retro og romantisk, som ser ut som den kom rett ut av et Hollywood-boudoir. På Instagram utløste bildet umiddelbart en strøm av kommentarer, der følgerne hennes roste selvtilliten Paloma Elsesser bærer plagget med.

En teaser for Victoria's Secret

For å ledsage innlegget sitt valgte Paloma Elsesser en kort, men eksplisitt bildetekst: «Englenes by!!! Kaller på alle engler!!!» Dette ble ledsaget av en omtale av Victoria's Secret-merket. En klar referanse til Los Angeles' kallenavn, samt til oppfordringen til «engler» som nylig ble lansert av det amerikanske merket, som for tiden forbereder moteshowet og den nye rollebesetningen for 2026. Fansen var raske med å tyde denne teaseren: veddemålene går allerede om plasseringen og programmet for neste show.

Paloma Elsesser, den «kurvede engelen» som ble et ikon

Paloma Elsesser, som først gikk på Victoria's Secret-catwalken i 2024, har blitt et av de ledende ansiktene innen inkludering innen mote. I 2023 vant hun til og med den prestisjetunge prisen Model of the Year på British Fashion Awards – en første gang for en pluss-size-modell. Siden den gang har hun prydet utallige magasinforsider, kampanjer og catwalk-show, uten å gå på kompromiss med autentisiteten sin.

En silhuett som feirer alt

Utover klesvalget er det bildets symbolske kraft som gir gjenklang. Ved å bruke dette plagget som historisk sett er assosiert med et visst «feminint ideal», utvider Paloma Elsesser mulighetenes rike. Et pudderrosa korsett på en kropp som ikke samsvarer med bransjens restriktive standarder er en subtil, men kraftfull påstand: mote bør ikke komme i to størrelser. Og budskapet når frem, noe de tusenvis av entusiastiske reaksjonene på innlegget hennes viser.

Med dette enkle bildet minner Paloma Elsesser oss på hvorfor hun har etablert seg som en av de mest inspirerende skikkelsene innen moderne mote. Ved å blande vintage-eleganse med en forpliktelse til inkludering, beviser hun at selv et pudderrosa korsett kan være banebrytende.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
