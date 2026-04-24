For å konvertere størrelser mellom land, husk disse grunnleggende tingene: en FR-størrelse 40 tilsvarer en UK 12 og en US 8 for dameklær .

For sko tilsvarer en 38 EU-størrelse en 5 UK-størrelse og en 7 US-størrelse. Nøkkelen er alltid å ta dine egne mål (bryst, midje, hofter) før du kjøper noe.

Hos Ma Grande Taille hjelper vi deg med å finne din ideelle størrelse, uansett kroppsfasong.

Forstå internasjonale størrelsessystemer

Størrelser på dameklær er ofte angitt i størrelsene FR, IT, UK, US, DE eller JP. Dette mangfoldet skaper reell forvirring når man handler internasjonalt.

Hvorfor varierer størrelsene fra land til land?

Hvert land har utviklet sitt eget målesystem over tid.

Bransjestandarder varierer, i likhet med de gjennomsnittlige kroppsfasongene som brukes som referanse.

Merker gjør det enda mer komplekst. Merkespesifikke størrelsesguider er ofte tilgjengelige, ettersom samme størrelse kan variere fra produsent til produsent.

De tre viktigste systemene du bør kjenne til

Fransk system (FR) – Basert på bystemålet delt på to, varierer størrelsene vanligvis fra 34 til 56 og utover for plussstørrelser.

Britisk (UK) system – Bruker partall som starter på 4, med en 28-punkts forskyvning fra det franske systemet

Amerikansk (US) system – Starter på 0 eller 2, med en 32-punkts forskyvning fra det franske systemet (FR)

Body Optimist tilbyr denne omfattende størrelsesguiden som er utformet for alle kroppstyper.

Konverteringstabell for dameklær (standardstørrelser til plussstørrelser)

Fransk størrelse Storbritannia størrelse Amerikansk størrelse Brystmål (cm) Midjeomkrets (cm) Hoftemål (cm) 40 12 8 92–96 74–78 100–104 42 14 10 96–100 78–82 104–108 44 16 12 100–104 82–86 108–112 46 18 14 104–110 86–92 112–118 48 20 16 110–116 92–98 118–124 50 22 18 116–122 98–104 124–130 52 24 20 122–128 104–110 130–136 54 26 22 128–134 110–116 136–142

Hvordan ta målinger riktig

Det anbefales å ta målene dine (bryst, midje, hofter) for å velge riktig klesstørrelse. Slik gjør du det:

Brystmål – Mål på det bredeste punktet, under armene og over brystvortene

Midjemål – Plasser målebåndet på det smaleste punktet, vanligvis over navlen.

Hoftemål – Mål på det bredeste punktet, inkludert baken

Innersøm – Fra toppen av innsiden av låret til ankelen for bukser

Praktisk tips: Ta målene dine i undertøyet, stående, uten å holde pusten. Et fleksibelt målebånd er viktig.

De spesifikke egenskapene til internasjonale merkevarer

Noen forhandlere som Urban Outfitters eller SizeOfficial bruker sine egne størrelsestabeller.

Ma Grande Taille anbefaler alltid å konsultere merkets spesifikke guide før bestilling.

Merker som Mytheresa, Timberland og New Balance tilbyr også konverteringstabeller på nettsidene sine. Ta deg tid til å sammenligne dem med dine faktiske mål.

Skostørrelseskonvertering: den praktiske veiledningen

Skostørrelser varierer også fra land til land (EU, Storbritannia, USA). Denne delen vil hjelpe deg med å finne riktig størrelse.

Konverteringsdiagram for damesko

EU-størrelse Storbritannia størrelse Amerikansk størrelse Fotlengde (cm) 36 3 5,5 22,5 37 4 6,5 23,5 38 5 7 24 39 6 8 24,5 40 6,5 8,5 25,5 41 7,5 9,5 26 42 8 10 27 43 9 11 27,5 44 10 12 28,5

Mål foten din riktig

Lengde – Plasser foten på et ark, tegn en strek rundt den og mål fra hæl til stortå

Bredde – Mål den bredeste delen av foten din, viktig for brede føtter

Ideelt tidspunkt – Ta målene dine på slutten av dagen når føttene dine er litt hovne.

Noen guider tilbyr spesifikke størrelsestabeller for herre-, dame- og barnestørrelser. Bruk aldri en størrelsestabell for menn til å konvertere en damestørrelse.

Utover tallene: Kroppspositivitet og valg av størrelse

Hos Ma Grande Taille tror vi fullt og fast på at en størrelse bare er et tall. Det som betyr noe er hvordan du føler deg i klærne dine.

Å omdefinere sitt forhold til størrelser

Kroppspositivitet begynner med å akseptere at størrelsessystemer er ufullkomne. De ble skapt i en tid da kroppens mangfold ikke ble tatt i betraktning.

Kroppen din trenger ikke å passe inn i en boks. Klær skal tilpasse seg deg, ikke omvendt.

Mote som et verktøy for personlig uttrykk

Glem merkelappene – fokuser på komfort og stil i stedet for antallet som vises frem

Prøv flere størrelser – Den samme personen kan bruke størrelse 44 i ett merke og 48 i et annet.

Prioriter målene dine – En komplett størrelsesguide er alltid basert på centimeter, ikke vilkårlige tall.

Stol på deg selv – du vet bedre enn noen andre hva som får deg til å skinne

Inkludering i mote i 2026

Merker beveger seg endelig mot større størrelsesinkludering. Ma Grande Taille skiller seg ut med sin spesialiserte tilnærming til pluss-størrelser, og fremmer aksept av alle kroppsformer.

I motsetning til vanlige forhandlere, er vårt oppdrag fokusert på kroppspositivitet, selvtillit og mental velvære.

Enhver kvinne fortjener å finne klær som passer henne.

Tips for å aldri velge feil størrelse

Før du kjøper på nett

Sjekk kundeanmeldelser – de nevner ofte om en vare er stor eller liten i størrelsen

Sjekk returreglene – viktig for bytte om nødvendig.

Sammenlign diagrammene – kryssreferer alltid målingene dine med merkets veiledning

Registrer størrelsene dine etter merke – Hold en notatbok med størrelsene dine fra favorittbutikkene dine

Fallgruver å unngå

Vanity sizing er en praksis der merkevarer kunstig reduserer størrelsestall. En størrelse 40 i dag tilsvarer ofte en tidligere størrelse 42.

Stol aldri utelukkende på din vanlige størrelse. Størrelsesguider inkluderer vanligvis konverteringstabeller for klær og sko; bruk dem alltid.

Konklusjon

Det blir enkelt å konvertere størrelser mellom franske, britiske og amerikanske systemer når du forstår det grunnleggende: FR = UK + 28 = US + 32 for klær. For sko, husk at EU = UK + 33 = US + 31 omtrentlig.

Det viktigste er å alltid måle kroppen din og sammenligne disse målene med hvert merks spesifikke retningslinjer. Tallene på etikettene definerer ikke hvem du er.

Vanlige spørsmål

Hvordan vet jeg om jeg bør bestille en størrelse større eller mindre?

Hvis målene dine faller mellom to størrelser, velg den større størrelsen hvis du liker komfort, den mindre størrelsen hvis du foretrekker en tettsittende passform.

Er italienske størrelser de samme som franske størrelser?

Ja, IT- og FR-størrelser er vanligvis like. En italiensk størrelse 44 tilsvarer en fransk størrelse 44.

Hvorfor varierer størrelsen min så mye fra ett merke til et annet?

Hvert merke bruker sine egne mønstre og retter seg mot ulike kroppstyper. Det er normalt, og det sier ingenting om kroppen din.

Tilbyr Ma Grande Taille guider for alle kroppstyper?

Absolutt. Body Optimist lager innhold spesielt utviklet for kvinner i alle størrelser, med en inkluderende og omsorgsfull tilnærming.

Hvordan konvertere man raskt en amerikansk størrelse til en fransk størrelse?

Legg til 32 til din amerikanske størrelse. For eksempel gir en amerikansk 12 en FR 44 (12 + 32 = 44).

Følger større størrelser de samme konverteringene?

Ja, konverteringsformlene er de samme. En FR 50 tilsvarer fortsatt en UK 22 og en US 18.

Bør du måle føttene dine stående eller sittende?

Stå alltid oppreist, for foten din sprer seg litt under kroppsvekten. Slik vil det være i skoene dine.

Hvor kan jeg finne pålitelige råd om mote for store størrelser?

Ma Grande Taille er en referanse i Frankrike for mote- og livsstilsråd tilpasset kurvede kvinner, med et ekte budskap om selvtillit.