Ja, det finnes flere motemagasiner for store størrelser på nett i Frankrike, som tilbyr kvalitetsinnhold for kvinner med kurver . Disse plattformene tilbyr stilråd, shoppinginspirasjon og skjønnhetsguider tilpasset alle kroppstyper.

Kroppsoptimisten (The Body Optimist) er en ledende franskspråklig referanse innen dette feltet, med en omfattende kroppspositiv tilnærming som dekker mote, velvære og livsstil.

Andre aktører som Madmoizelle eller Refinery29 utfyller dette tilbudet med sine inkluderende seksjoner.

De viktigste motemagasinene for store størrelser som er tilgjengelige på nett

Det er ikke lenger så komplisert å finne moteressurser som passer for store størrelser som det pleide å være. Publiseringslandskapet har utvidet seg betraktelig de siste årene.

Fransktalende rene spillere

The Body Optimist – Et fransk digitalt medie dedikert til kurvete mote, livsstil og selvtillit, med regelmessige shoppingguider og personlige råd.

Madmoizelle – Et feministisk magasin som innlemmer inkluderende moteseksjoner og kroppspositivt innhold i sin redaksjonelle linje

Pulpe Magazine – Nettpublikasjon som spesialiserer seg på pluss-size mote med intervjuer av designere

Tilgjengelige internasjonale plattformer

Magasin Språk Spesifisitet Gratis innhold Kroppsoptimisten Fransk Komplett livsstil + mote i store størrelser Ja Raffineri29 Engelsk/fransk Internasjonal inkluderende mote Ja Travelhet Engelsk Feministisk og kroppspositivt innhold Ja HalloGiggles Engelsk Selvaksept og en positiv livsstil Ja

Disse magasinene deler en felles visjon: å feire alle kroppstyper uten komplekser eller fordømmelse.

Hva disse magasinene tilbyr av innhold

Nettbaserte motemagasiner for store størrelser er ikke begrenset til lookbooks. Deres redaksjonelle tilbud dekker et mye bredere spekter.

Viktige moteavdelinger

Handleguider etter anledning – Utvalg for kontoret, kvelder ute, ferier eller formelle arrangementer

Merketester – Ærlige anmeldelser av forhandlere som tilbyr utvidede størrelser

Råd om kroppsfasong – Hvordan fremheve figuren din i henhold til dine ønsker og personlige stil

Tilpasset trender – Avkoding av nåværende kolleksjoner med fokus på inkludering

Designerintervjuer – Møter med designere som mener at mote er for alle

Utover ren mote

Body Optimist illustrerer denne helhetlige tilnærmingen perfekt. Medieutvalget kombinerer mote, skjønnhet , psykologi og velvære i en sammenhengende visjon.

Denne tilnærmingen imøtekommer et reelt behov: mote fungerer ikke isolert fra selvtillit.

Innholdet dekker også:

Inkluderende skjønnhet – Sminke, hudpleie og rutiner tilpasset alle hudtyper

Positiv psykologi – Artikler om selvaksept og kroppsbilde

Samfunnsnyheter – Debatter om representasjon i media og reklame

Slik velger du riktig magasin for dine behov

Ikke alle moteblader for store størrelser tilbyr den samme opplevelsen. Her er kriteriene du bør vurdere for å finne det som passer for deg.

Praktiske utvalgskriterier

Publikasjonsfrekvens – Et aktivt magasin publiserer flere artikler per uke om kurvete mote

Visuell kvalitet – Bildene må vise ekte kvinner i pluss-størrelse som bruker klærne

Mangfold av størrelser representert – Fra 42 til 60 og oppover, ikke bare petite pluss-størrelser

Pristilgjengelighet – Shoppingutvalg må dekke ulike budsjetter

Lederartikkelen din – Foretrekk medier som feirer fremfor de som anbefaler å skjule

Sammenlignende tabell over redaksjonelle tilnærminger

Kriterier Spesialiserte medier Magasin av allmenn interesse med en seksjon Personlig blogg Ekspertise innen mote for store størrelser Forte Variabel Variabel Innholdsoppdatering Regelmessig Av og til Uregelmessig Mangfold av emner Bred Begrenset Nisje Aktivt fellesskap Ja Noen ganger Ifølge publikum Merkevarepartnerskap Mange Noen Sjelden

Ma-grande-taille.com posisjonerer seg tydelig i den første kategorien, med en redaksjonell linje 100 % dedikert til kvinner i alle størrelser.

Fordelene med nettbaserte kontra trykte magasiner

Det digitale formatet gir spesifikke fordeler for mote i store størrelser.

Hvorfor digitalt fungerer bedre

Kontinuerlig oppdatert – Nye kolleksjoner dekkes i sanntid

Direktelenker – Umiddelbar tilgang til nettbutikkene som er nevnt i artiklene

Ubegrenset innhold – Ingen pagineringsbegrensninger som i trykte medier

Interaktivitet – Mulighet til å kommentere og samhandle med fellesskapet

Gratis – Mesteparten av innholdet er tilgjengelig uten abonnement

Samfunnsaspektet

Nettmagasiner som The Body Optimist skaper rom for diskusjon rundt inkluderende mote. Leserne deler sine oppdagelser, antrekk og råd.

Denne deltakende dimensjonen finnes ikke i et tradisjonelt trykt magasin.

Tilknyttede sosiale medieplattformer utvider opplevelsen. Instagram blir en komplementær inspirasjonskilde der redaktører viser frem verkene i virkelige omgivelser.

Motetrender for store størrelser å følge i 2026

Spesialmagasiner er de første til å oppdage utviklingen i sektoren.

Hva endrer seg i motetilbudet

Utvider størrelsene hos vanlige merkevarer – Flere og flere forhandlere utvider produktsortimentet sitt

Voksende spesialdesignere – Premiumtilbudet utvides for store størrelser

Gjennomsiktighet i størrelser – Størrelsesguider blir mer nøyaktige og ærlige

Tilpasset og inkluderende mote – Konvergens mellom funksjonshemming, pluss size og komfort

Nye emner som dekkes

Redaksjoner som The Body Optimist følger også samfunnsdebatter: medierepresentasjon, psykologisk innvirkning av skjønnhetsstandarder, utviklingen av mentaliteter innen mote.

Dette innholdet går utover enkle klesråd og tar for seg grunnleggende spørsmål om inkludering i motebransjen.

Konklusjon

Nettbaserte motemagasiner for store størrelser tilbyr nå et reelt alternativ til vanlig innhold. De gir skreddersydde råd, relevante shoppingvalg og en kroppspositiv tilnærming som virkelig er styrkende.

Det finnes nå nok valgmuligheter til å finne et medieutvalg som matcher din smak og dine verdier. Nøkkelen er å prioritere plattformer som hyller mangfold, snarere enn de som søker ensartethet.

For en komplett opplevelse som kombinerer mote, skjønnhet og velvære med ekte pluss-size-ekspertise, er The Body Optimist et utmerket fransktalende utgangspunkt.

Vanlige spørsmål

Finnes det noen gratis moteblader for store størrelser på nett?

Ja, de fleste spesialiserte digitale magasiner som The Body Optimist tilbyr innholdet sitt gratis. Forretningsmodellen deres er vanligvis avhengig av reklame og partnerskap med merkevarer.

Hva er forskjellen på et motemagasin for store størrelser og en seksjon for kurvete?

Et spesialmagasin omhandler utelukkende inkluderende mote og tilbyr dedikert ekspertise. En seksjon med kurver i et allmenngyldig magasin gir mer begrenset og noen ganger mindre dyptgående innhold om de spesifikke behovene til store størrelser.

Tester nettmagasiner virkelig klær?

Den beste av dem, ja. Ma-grande-taille.com tilbyr for eksempel konkrete tilbakemeldinger på snitt, materialer og antrekk som ekte pluss-size kvinner bruker.

Hvordan kan man vite om et motemagasin virkelig er kroppspositivt?

Legg merke til ordforrådet som brukes. Et genuint kroppspositivt mediehus snakker ikke om å skjule feil eller se tynnere ut. Det hyller kropper slik de er.

Varierer motetipsene mellom magasiner?

Ja, alle redaksjoner har sin egen visjon for stil. Derfor er det gunstig å konsultere flere kilder for å diversifisere inspirasjonen din.

Kan vi bidra til nettbaserte motemagasiner for store størrelser?

Mange plattformer godtar leseranmeldelser eller samarbeid. Ta gjerne kontakt med redaksjonen hvis du vil dele din erfaring.

Snakker Body Optimist bare om mote?

Nei, bladet dekker også skjønnhet, velvære, psykologi og sosiale spørsmål. Det er en omfattende livsstilstilnærming sentrert rundt selvtillit og selvaksept.

Tilbyr disse magasinene rabattkoder?

Noen forhandlere forhandler eksklusive rabatter med partnermerkene sine. Sjekk handleavdelingene deres regelmessig for å dra nytte av gode tilbud.