«Slutt å bruke sokker med fornærmelser på»: disse kvinnene slår alarm

Klær med slagord passer sømløst inn i hverdagsantrekk. Disse sokkene inneholder imidlertid ikke feministiske slagord eller positive affirmasjoner, men snarere fornærmelser forkledd som feminine uttrykk, myknet opp av glitter og pastellfarger. Disse fornærmelsene, presentert som et stiluttrykk, viderefører sexisme selv innen moteverdenen. En innholdsskaper har ansett dette designvalget som kvinnefiendtlig og oppfordrer til boikott av disse lite flatterende stoffene.

Kontroversielle antifeministiske sokker

I butikkene blir moteplagg til gravskrifter, til og med reklametavler i seg selv. T-skjorter tar form av nedskriblede blanke ark, mens tilbehør viser fengende fraser eller nøkkelord som umiddelbart løfter humøret. Disse klærne er spesielt veltalende. Positive maksimer er skrevet med store bokstaver på brystet. Aktivistiske slagord brodert på bluser forvandler kroppen til et levende plakat.

Vanligvis er disse moteplaggene, som ligner plakater, ganske komplimenterende. Riktignok er sitatene som er klistret over midten av plagget noen ganger kitschy eller ser ut til å være hentet fra en gammel Skyblog-side, men de forblir harmløse. Imidlertid bryter et par sokker, tilfeldig oppdaget på en hylle, mellom godterikjeder og bursdagsglass utsmykket med dollartegn, denne hellige velviljen.

I stedet for å fremme egenkjærlighet og selvrespekt under jeans, angriper de kvinner uten grunn. «Tispe», «galskap», «erting» og andre herlige språklige fornærmelser pryder disse sokkene, som tydeligvis ikke er laget for å reparere selvtilliten vår. Presentert som en humoristisk gave eller en vits å bruke, er de faktisk et rent produkt av sexisme. Langt fra å støtte selvtilliten, skader de den og reflekterer en tankegang som er det motsatte av positivitet. «Vi må absolutt vurdere den energiske effekten av disse ordene når vi bruker dem», proklamerer @ jade.fitoussi, en innholdsskaper som praktiserer introspeksjon og også leder spirituelle retreater.

Problemet: det finnes ingen mannlig tilsvarende, eller svært få.

Disse sokkene, drysset med glitter og tilgjengelige i muntre farger som står i skarp kontrast til de grove budskapene som er sydd på tvers av dem, vil neppe få mottakerens ankler til å hovne opp. Langt fra de elskverdige erklæringene som er foreskrevet i selvhjelpsmanualer, er de nesten alltid rettet mot kvinner.

Menn, derimot, har rett til mildere varianter som «sjarmerende», «mester», «ideell svigersønn» eller til og med «liten fyr». Likevel finnes det på nettsider for forsyninger hardere budskap i det motsatte av komplimenter, som «spiller», «taper» og «gjerrig». Forhandlere inkluderer imidlertid sjelden disse i varelageret sitt. Og dette er langt fra en tilfeldighet eller bare et spørsmål om smak. Denne forskjellen i behandling mellom menn og kvinner er et tilbakevendende problem.

I et samfunn som roser ambisiøse menn, men stempler sine kvinnelige motparter som leiesoldatkarrierister, og som overøser menn med superlativer samtidig som det overøser kvinner med kritikk, er det ingen overraskelse å se fremveksten av sokker som er nedverdigende for kvinner og myndiggjørende for menn. «Så lenge vi synes dette er morsomt og tolererer denne typen snakk, vil det alltid være ulikhet», legger @theafourdrinier, en advokat av yrke, til.

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Med positive ord, responsen på denne aggressive designen

Disse sokkene, rett ut av den patriarkalske fantasien, kan påvirke selvfølelsen vår og påvirke måten vi tenker på. De har samme effekt som de ondsinnede kallenavnene man hører på lekeplassen. De hører mer hjemme i startgruppen av hatere eller maskulinister enn på føttene til kvinner, som fortjener bedre enn dette utbruddet av verbal vold. «Hvert ord har en vibrasjon, en innvirkning på humøret vårt, kortisolnivået vårt, muskelspenningen vår», minner @jade.fitoussi på, som taler for å velge mer høflige og mindre ydmykende stoffer.

Og ikke klær merket med «Pretty Lady» som nok en gang reduserer kvinner til utseendet sitt, og heller ikke t-skjorter med ordet «Miss Perfection» på, som refererer til et uoppnåelig ideal. Nei, plagg med ordet «Love» som hovedmotiv eller ros skrevet i første person på forsiden av en skjorte. Fordi blomster er verdt mer enn pigger.

Disse sokkene, dekket av fornærmelser, treffer bakken hardt. Selv om fornærmelser kan være et kodeord blant kjærester, fremstår de i handlehallen som et målrettet angrep, et skjult hat eller til og med et forsøk på å fornedre noen. I stedet velger vi modeller som er bra for oss, utsmykket med «badass» eller «girl power».