Når tennisspillere forvandler banen til en stilbane

French Open er ikke bare den prestisjefylte grusturneringen. I over et århundre har den også vært en av de største motebegivenhetene i sportsverdenen. Hvert år forvandler spillerne Philippe-Chatrier-banen til en veritabel catwalk – til stor glede for både tennis- og motefans.

Suzanne Lenglen, turneringens første moteikon

Det hele startet på 1920-tallet med franskkvinnen Suzanne Lenglen. Hun avslo de lange, korsetterte skjørtene som den gang ble pålagt kvinnelige spillere, og tok i bruk ermeløse topper og falder som gikk opp til leggen – en skandale på den tiden, som siden har blitt den grunnleggende handlingen for en frigjøring.

For mange banet hun virkelig vei for alle som fulgte etter: de som senere skulle våge å være dristige, fargerike og moderne på domstolene. Nesten et århundre senere fortsetter domstolen som nå bærer navnet hennes å være vertskap for personer som har skrevet historie – og til tider provoserer frem de samme debattene som i dens tidlige dager.

2018: Serena Williams og den svarte kattedrakten som endret reglene

Hvis vi måtte velge bare ett antrekk fra de siste ti årene på Roland-Garros, ville det utvilsomt være dette. I 2018, knapt kommet seg etter en spesielt komplisert fødsel, dukket Serena Williams opp på de parisiske grusbanene i en helkropps svart Nike-jumpsuit, strammet med et rødt bånd i livet. Den amerikanske mesteren, som den gang sammenlignet seg selv med en «krigerprinsesse av Wakanda», forklarte også at plagget, takket være kompresjonseffekten, bidro til å forhindre blodproppene hun hadde fått under graviditeten.

Dette gjorde lite for å myke opp Bernard Giudicelli, daværende president i det franske tennisforbundet, som annonserte implementeringen av en kleskode som forbyr slike plagg på banene. «Vi må respektere spillet og arenaen», forklarte han den gangen. Avgjørelsen utløste et internasjonalt ramaskri, ledet av den amerikanske tennisspilleren Billie Jean King. Det som kunne ha forblitt en enkel «motekontrovers» ble en politisk debatt om kontrollen som utøves over kroppene til kvinnelige idrettsutøvere.

Naomi Osaka, kunsten å forvandle banen til en catwalk

De siste sesongene har en annen spiller dukket opp som den nye dronningen av «banemote»: Japans Naomi Osaka. Ved hver Grand Slam skaper den fire ganger regjerende mesteren furore med Nike-antrekk designet som ekte kunstverk. En japansk kirsebærblomstkjole for 2025, en manet for Australian Open i 2026, og mer nylig, på Roland-Garros i 2026, en gullkjole inspirert av silhuetten av Eiffeltårnet.

Alt dette utfolder seg med en bevisst «rød løper»-effekt: en nøye iscenesatt entré, stykket avslørt etter noen få steg, og livlige debatter på sosiale medier. Motstanderen hennes, Laura Siegemund, kritiserte henne til og med offentlig i Paris i år og anklaget henne for å ha gjort kampen til et «moteshow». For Naomi Osaka, som beskriver seg selv som sjenert, er disse antrekkene tvert imot et verdifullt uttrykkmiddel – en stilistisk rustning, kort sagt.

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Sabalenka, Gauff, Swiatek: den nye generasjonen av stil

Foruten Naomi Osaka, er det nå flere andre spillere som gjør seg bemerket med sin stilsans. Verdensener Aryna Sabalenka gjorde et dristig utsagn i 2026 med en svart, halvåpen Nike-kjole over en karmosinrød tanktopp – et racerback-design, en nøkkelhullsutskjæring og en «nattelivs»-vibe på grus. Kjolen ble utsolgt i løpet av timer.

Coco Gauff, på sin side, utnytter seieren i French Open i 2025 for å etablere seg som et ekte stilikon: et New Balance-antrekk i «dusk shower»-farger, et marmorert trykk og en svart skinnjakke i fjor – som hun beskriver som «parisisk». Etter triumfen gjorde hun til og med en rekke opptredener i Miu Miu-antrekk fra topp til tå, et tegn på en spiller som omfavner mote utenfor banen. Iga Świątek, en fire ganger French Open-mester, har tatt i bruk en sommerlig lilla-gul palett fra On, en gradient som bryter med turneringens mer minimalistiske stil.

Når stil diskuteres

Denne stileksplosjonen er imidlertid ikke uten utfordringer. Noen, som Laura Siegemund, mener at «disse antrekkene gjør tennis til et skue». Andre ser det derimot som «et tegn på en velkommen frigjøring for spillerne», som tar eierskap til sitt image gjennom et uttrykksmiddel som tilhører dem.

Én ting er klart: på Roland-Garros står ikke estetikk og atletisk dyktighet i motsetning til hverandre. Tvert imot, de nærer hverandre – og med hver utgave skriver de et nytt kapittel i den store fortellingen om sportsmote.

Fra Suzanne Lenglen til dagens dristige Nike-design, og gjennom Serena Williams' catsuit som skapte så mye oppstyr i 2018, skriver Roland-Garros to parallelle historier: historien om forkjemperne og historien om en moteindustri i stadig utvikling. Og hvis vi ser nøye etter, forteller kanskje begge den samme historien: historien om kvinner som ikke lenger trenger å be om tillatelse til å hevde seg.