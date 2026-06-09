Å gjenskape en berømt sangers kjole: en utfordring tatt opp av en internettbruker

Hva om en sangers kjærlighet kunne oversettes til en hel måned brukt på å sy fjær etter fjær? Det er utfordringen Nadianna Senki (@nadiannasenki), en ung venezuelansk stylist bosatt i Lille, tok på seg for å delta på Aya Nakamuras konsert på Stade de France. Resultatet, som ble delt på sosiale medier, gikk umiddelbart viralt.

En historisk kjole gjengitt med lidenskap

For å forstå omfanget av prosjektet må vi gå tilbake til 26. juli 2024. Den dagen, under åpningsseremonien for de olympiske leker i Paris, elektrifiserte den fransk-maliske sangeren og låtskriveren Aya Nakamura Pont des Arts ved å fremføre tre sanger, akkompagnert av den republikanske garde.

Deretter hadde hun på seg et gyllent gladiatorantrekk fra Dior, inspirert av en silhuett fra haute couture-visningen høst/vinter 2024–2025 designet av Maria Grazia Chiuri. En kjole brodert med delikate gyldne fjær, laget én etter én av håndverkerne i Lemarié-huset, som har levert til Dior i flere tiår.

Nesten to år senere inspirerte dette ikoniske øyeblikket Nadianna Senki (@nadiannasenki). I stedet for å lete etter en kopi i en butikk, valgte den unge kvinnen å lage møbelet selv, helt for hånd. Denne tilnærmingen forvandlet seg raskt til et kreativt eventyr, som hun dokumenterte på sosiale medier – spesielt Instagram, hvor videoen hennes passerte én million visninger på bare noen få timer.

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Nesten 3000 fjær og timer med tålmodighet

Antallet er svimlende: det tok Nadianna Senki (@nadiannasenki) nesten 3000 fjær for å gjenskape den fjæraktige effekten av den originale kjolen. Hver av dem ble plassert, justert og sydd for hånd, etter en oppsirkuleringsmetode – Nadianna spesialiserer seg på å forvandle plagg funnet på loppemarkeder, brukte klessalg eller på Vinted.

Det endelige antrekket, som ble presentert på konserten på Stade de France, ble raskt rost av de andre fansen som var til stede. «Den best kledde på konserten», «Fantastisk, respekt» : kommentarene strømmet inn under vloggen hun la ut da hun kom tilbake – og Instagram-fellesskapet, som hadde fulgt prosjektet hennes i flere uker, feiret kulminasjonen.

En fast mottaker av stilistiske hyllester

Nadianna Senki (@nadiannasenki) har allerede gjort seg bemerket ved å gjenskape andre ikoniske antrekk for konserter. Hun gjenskapte blant annet et av den britiske popstjernen Dua Lipas antrekk – en kort skinnkjole brukt på scenen – samt et svart-hvitt fjærantrekk inspirert av en Chanel-kreasjon som Rosalía brukte under «Lux Tour».

I begge tilfeller forblir hennes signaturstil den samme: innkjøpte materialer, resirkulerte vintageplagg og håndlagde arbeider som verdsetter prosessen like mye som det ferdige produktet. Denne tilnærmingen resonnerer med yngre generasjoner, som er lidenskapelig opptatt av mote, men stadig mer bevisste på dens miljøpåvirkning.

Når «method dressing» finner veien inn på konserter

Utover den tekniske bragden illustrerer Nadianna Senkis historie et bredere fenomen. I USA så vel som i Europa har konserter blitt veritable moteshow der fans kler seg i hyllest til sine idoler. Fra Taylor Swifts turné til Zara Larssons, Theodoras og snart Céline Dions etterlengtede turné, konkurrerer fans om å overgå hverandre i oppfinnsomhet for å hylle artistens stil.

Dette er hva moteklær kaller «method dressing»: å kle seg på en måte som samsvarer med atmosfæren du skal oppleve. En praksis som først ble sett på den røde løperen, er nå på vei inn i konsertsalen. Og i Nadianna Senkis tilfelle representerer det et engasjement som går langt utover å bare pynte seg.

Med sin gyldne kjole dekket av fjær hyllet ikke Nadianna Senki (@nadiannasenki) bare Aya Nakamura: hun demonstrerte at i en tidsalder med industrielle reproduksjoner og hurtigmote kunne håndverk fortsatt imponere.