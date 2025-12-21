Search here...

«Den nye Madonna?»: Hvem er Adela, det nye ikonet som skaper oppstyr?

Léa Michel
Adéla Jergová, en 22 år gammel slovakisk sangerinne kjent under navnet Adéla, blir av noen kalt «den nye Madonna» for sin dristige stil og opptredener. Hun representerer en generasjon av selvsikre popstjerner som er like provoserende som de er fengslende, samtidig som de hevder en unik kunstnerisk identitet.

Fra opprinnelsen til internasjonal anerkjennelse

Adéla ble født i 2003 i Bratislava i Slovakia, og vokste opp omgitt av ballett i Moskva fra hun var tre år gammel. Hun ble inspirert av Hannah Montana til å drømme om en musikkkarriere. Som selvlært danser lærte hun engelsk ved å se amerikanske TV-serier og følte seg raskt «amerikanisert», noe som skilte henne ut fra det konservative slovakiske samfunnet. Som tenåring ble hun med i Wiener Staatsballett, og flyttet deretter til London og Los Angeles for å forfølge karrieren sin.

I 2023 deltok hun i Dream Academy, et overlevelsesprogram, hvor hun ble eliminert tidlig til tross for en fremføring av «Pink Venom» av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink. Denne opplevelsen, som hun beskriver som «det verste året i livet sitt», drev henne til stjernestatus via Netflix-dokumentarserien «Pop Star Academy: Katseye».

En eksplosiv karriere og prestisjefylte samarbeid

Adéla startet solokarrieren sin i 2024 med «Homewrecked», som ble rost av Out Magazine, etterfulgt av «Superscar». I 2025 kontaktet den kanadiske artisten, musikeren og sangeren og låtskriveren Grimes henne via TikTok for å være medprodusent på «MachineGirl», som inneholdt en musikkvideo med Sofia Wylie og en gjesteopptreden av produsenten. Signert med Capitol Records ga hun ut «DeathByDevotion» (produsert av Dylan Brady), etterfulgt av EP-en «The Provocateur» i august, og hun var oppvarmingslåt for Demi Lovato i 2026.

Hvorfor hun sammenlignes med Madonna ... og hvorfor hun skiller seg ut

Mange ser Adéla som en «ny Madonna» på grunn av tekstene hennes om nytelse, den provoserende koreografien og den rebelske holdningen hennes som trosser normer. I likhet med popdronningen blander hun eksplosiv pop med dans. Likevel insisterer Adéla på sin «unike og uforlignelige stil»: tekstene hennes overdriver det virkelige livet hennes på en teatralsk måte, og popmusikken hennes inneholder sofistikerte harmonier. Hun imiterer ikke, hun gjenoppfinner.

Kort sagt representerer Adéla en frigjort, skeivvennlig og global poplyd, født fra TikTok- og realityshow-æraen. Hennes meteoriske oppgang – fra eliminering fra reality-TV til artist signert av Capitol – beviser at hun ikke bare er en kopist: hun er en sann arvtaker som skaper sin egen legende.

