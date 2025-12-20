Kim Kardashian avslører favoritttrikset sitt for å (nesten) aldri bruke BH igjen

Kim Kardashian avslørte nylig sin «hemmelighet» for å bruke ultra-lave topper uten BH, samtidig som den beholder støtte og eleganse. Et smart lite triks som godt kan revolusjonere garderoben din.

Hacket som skaper furore

I en video lagt ut på Instagram delte Kim Kardashian det hun kaller sitt «verdens favoritttriks» for å skape illusjonen av å ikke bruke BH. Hennes hemmelige våpen? Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit, en skulpturerende bodysuit med en veldig dyp utringning. Ifølge henne kombinerer dette plagget støtte og dekning, samtidig som det gir inntrykk av en naturlig fri byste under klærne. Ideelt for topper eller blazere med «dristige» snitt, unngår denne bodysuiten synlige stropper eller bøyler som kan forstyrre plaggets flagrende linjer.

Bodydressen alle snakker om

Kim Kardashian viser frem en veldig spesifikk stil: en body fra Skims-merket sitt, designet for å forbli usynlig samtidig som den subtilt former silhuetten. Forsiden er lett for å unngå ubehag, mens baksiden tilbyr flere bruksalternativer: rette stropper som en tanktopp eller en halterneck for mer støtte. I videoen sin bruker Kim Kardashian den under en blazer, noe som skaper en dyp V-hals som strekker seg godt under linjen til en tradisjonell BH. «Ingen BH»-effekten er umiddelbar, elegant og naturlig.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kim Kardashian (@kimkardashian)

Slik bruker Kim den til daglig

Kim nøyer seg ikke med bare én bruk: hun viser at bodyen kan tilpasses ulike anledninger.

Under en tettsittende blazer, for en dyp utringning, men perfekt kontrollert.

Under en veldig dypt utskjært aftenkjole, hvor den minste kant av en BH kan ødelegge antrekket.

Hun nevner imidlertid at noen anledninger kan kreve mer tekniske løsninger, som tape eller limsystemer, men til hverdagsbruk foretrekker hun denne bodyen på grunn av komforten og enkelheten. Hun innrømmer til og med at hun har anbefalt den til vennene sine, som setter pris på å kunne bruke svært avslørende antrekk samtidig som de beholder perfekt støtte.

Et must-have til høytiden?

Med sin «ingen BH»-effekt, strømlinjeformede silhuett og dristige utringninger, skiller denne bodysuiten seg ut som et allsidig og praktisk plagg. Brukt alene eller under en blazer, lar den deg leke med selv de mest «risikable» snittene uten å ofre komfort eller støtte.

Det er imidlertid viktig å huske en viktig sannhet: ingen trenger en perfekt støttet eller skulpturert byste for å føle seg vakker og selvsikker. Noen velger å ikke bruke BH i det hele tatt, eller å ikke bruke en formende body, og det er helt greit. Hver kropp er vakker på sin egen måte, og den «perfekte» illusjonen som skapes av noen klær er valgfri, ikke obligatorisk.

Kort sagt, Kim Kardashians Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit er et hendig triks for de som elsker utringning uten stress. Den virkelige lærdommen er imidlertid at mote bør tilpasse seg deg, ikke omvendt. Enten du velger å følge Kims triks eller la bysten puste fritt, er det viktigste å føle seg vel i sin egen kropp.