«En fengslende naturlighet»: Ali Larter stråler uten sminke som 50-åring

Julia P.
Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Ali Larter viser frem sin «naturlige» skjønnhet mer enn noensinne. På Memorial Day (en offentlig høytidsdag i USA, feiret årlig den siste mandagen i mai), dukket hun opp uten sminke, omgitt av barna sine, i en serie bilder.

Ali Larter viser frem sin «naturlige» hudfarge

Skuespillerinnen fra serien «Landman» delte bilder fra sin «foryngende Memorial Day-helg» på Instagram. Langt fra glitteret og glamouren på den røde løperen, vises hun på det andre bildet med et strålende ansikt, tilsynelatende uten sminke. «Foryngende helg, omgitt av de som fyller hjertet og sinnet mitt», skrev hun under bildeserien. En familieferie, en sterk kontrast til hennes mer sofistikerte opptredener på den røde løperen. Fansen elsker det: «En fengslende naturlighet.»

Et «stille luksus»-utseende i all sin enkelhet

Stilmessig dyrket Ali Larter kunsten å være elegant og enkel. Hun hadde på seg en hvit skjorte med krage, fremhevet med diskrete svarte kanter, og en stråhatt utsmykket med et semsket bånd, som vakkert innrammet ansiktet hennes. Frisyren hennes, en blond bob med en ren lugg og et delikat krystallkjede fullførte antrekket. En demonstrasjon av «stille luksus» der hver detalj understreker eleganse.

Sjeldne bilder av barna hans

Dette innlegget har også spesiell betydning: Ali Larter deler sjeldne bilder av sine to barn, som hun oppdrar med mannen sin, skuespilleren Hayes MacArthur. Bildene viser sønnen Theodore, 15, og datteren Vivienne, 11, hvis fans har kommentert hvor mye de har vokst.

Ali Larter delte et ømt øyeblikk ved bassenget med datteren sin, der hun fanget speilbildet sitt i et speil over sin smilende «mini-meg». På et annet bilde poserer hun med sønnen rundt en sjømatfat, og foreviger to svært forskjellige stemninger fra samme helg. En rørende måte å vise et glimt bak kulissene på, langt fra rollefiguren hennes i serien «Landman».

Rundt femti stolt utstilt

Dette ømme øyeblikket kommer på et tidspunkt hvor Ali Larter fullt ut omfavner forholdet sitt til tidens gang. Noen måneder tidligere, i februar, feiret hun sin femtiende bursdag med en solfylt tur til Bahamas – igjen, tilsynelatende uten sminke, tro mot sin filosofi om naturlig skjønnhet. Etter å ha blitt berømt gjennom ikoniske roller i filmer som «Final Destination», komedien «Legally Blonde» og serien «Heroes», fortsetter Ali Larter å imponere.

Ved å vise frem sin naturlige hudfarge minner Ali Larter oss om at skjønnhet ikke nødvendigvis trenger kunstig kunst for å skinne. Med diskret eleganse, familiær varme og selvtillit tilbyr hun et inspirerende mellomspill – og bekrefter at hennes naturlighet fortsatt er hennes største aktivum.

