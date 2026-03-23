«Jeg hater ikke barn»: Chappell Roan blir anklaget for å være «respektløs» og uttaler seg.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Chappell Roan ønsket å avklare situasjonen ved å forklare at hun ikke hater barn eller fansen sin, og at hun ikke var klar over hendelsen som involverte datteren til den italienske landslagsfotballspilleren Jorginho under frokosten på hotellet.

Hva Jorginho kritiserer

Den tidligere Chelsea- og Arsenal-spilleren fortalte at hans 11 år gamle datter, en stor fan av sangeren Chappell Roan, bare kjente henne igjen og gikk smilende forbi bordet hans uten å snakke med henne. Han hevder at en sikkerhetsvakt deretter henvendte seg til kona og datteren hans i en «svært aggressiv tone», og anklaget dem for «respektløshet» og «trakassering», til det punktet at barnet gråt. Jorginho anså denne reaksjonen som «fullstendig uforholdsmessig» og minnet alle på at uten fans er «en artist ingenting».

Chappell Roans svar

I en video sa Chappell Roan at hun følte seg «trist på morens og barnets vegne», samtidig som hun hevdet at hun ikke var vitne til hendelsen. Hun forklarte at personen som grep inn ikke var hennes egen livvakt, og at hun ikke hadde bedt noen om å snakke med familien. Ifølge henne «gjorde ikke moren og datteren noe galt», og det var «urettferdig at en politibetjent antok dårlige intensjoner uten grunn».

«Jeg hater ikke barn.»

Stilt overfor anklager fra internettbrukere om å være «respektløse» eller ha et problem med barn, var sangeren veldig tydelig: «Jeg hater ikke barn, det er tull. Jeg hater ikke folk som liker musikken min.» Hun ba likevel om unnskyldning til moren og den lille jenta for ubehaget det forårsaket, og understreket at ingen fortjener å bli behandlet på den måten bare fordi de beundrer en kjendis.

Denne kontroversen oppstår ettersom Chappell Roan jevnlig snakker ut om det hun anser som «skummel» eller påtrengende fan-oppførsel, spesielt når noen fans går over grensen i det virkelige liv eller på nett. Jorginho-Chappell Roan-saken vekker til slutt debatten på nytt: hvordan kan vi beskytte artisters personvern uten å straffe vanlige fans, spesielt når det gjelder et sjenert barn som bare ser på på avstand?