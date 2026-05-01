«Et nettverk av gamle ungkarer»: Sanger Alicia Keys fordømmer bransjens indre virkemåte

Den amerikanske pianisten og sangeren Alicia Keys har en karriere som strekker seg over 25 år, 17 Grammy-priser og 90 millioner solgte album. Det er nok å si at hun vet hva hun snakker om. Og det hun fortalte Times of London ga umiddelbart gjenklang langt utenfor musikkverdenen.

Ord som treffer blink

I et nylig intervju med The Times of London ga Alicia Keys en skarp vurdering av musikkbransjen: «Musikkverdenen er i ferd med å bli et nettverk av gamle ungkarer, og alle de utrolige kvinnene som jobber som lydteknikere og produsenter får ikke en sjanse.» Dette er direkte, usminkede ord fra en kvinne som har vært låtskriver, komponist, produsent og utøver siden starten av karrieren.

2 %: tallet som oppsummerer alt

Alicia Keys stopper ikke ved kvalitative observasjoner; hun presenterer en statistikk: kvinner representerer bare 2 % av hele musikkbransjen. «Jeg er produsent, og vi er der ute og gjør en enorm mengde arbeid og oppnår enorm suksess – så det er sjokkerende at dette tallet er så lite», la hun til. Denne prosentandelen er desto mer slående gitt at kvinnelige artister aldri har vært så tilstede på toppen av hitlistene.

Ledere som tar og ikke gir

Alicia Keys fordømte også mangelen på åpenhet bak kulissene: «Ingen forteller deg disse tingene. Du har å gjøre med alle disse lederne og advokatene som elsker å ta prosentandelene sine og overfakturere deg, men de sier aldri: 'Hvordan kan vi sørge for at du er her på lang sikt?'» Denne kritikken fremhever ikke bare underrepresentasjonen av kvinner, men også mangelen på strukturell støtte i en bransje som tjener på talentene deres uten å investere i deres lange levetid.

Hennes feministiske sanger: født av tvil, ikke et manifest

Da Alicia Keys ble spurt om de feministiske budskapene som gjennomsyrer arbeidet hennes, var hun rask med å avklare: «Jeg satte meg ikke fore å skrive sanger med et feministisk budskap, og de fleste av dem ble skrevet fordi jeg ikke følte meg så sterk, så jeg måtte gi meg selv et løft for å fortsette – men det er et tilbakevendende tema i arbeidet mitt .» Sanger som «Girl on Fire» eller «Superwoman» er derfor ikke manifester, men snarere personlige terapier som har blitt universelle.

«Hun er musikken», det konkrete svaret

I stedet for å forbli sint, var Alicia Keys med på å grunnlegge «She Is the Music», en ideell organisasjon som tilrettelegger for låtskrivingssesjoner, mentorskap og utdanningsmuligheter for kvinner innen musikk. I februar 2026 holdt organisasjonen sitt andre årlige Women Sharing the Spotlight-arrangement, der Alicia Keys hyllet den amerikanske countrysangerinnen Megan Moroney og hennes helkvinnelige band. «Det er én ting å banke på en dør for å bli sluppet inn; det er noe annet når noen åpner døren og sier: 'Kom inn og bli med meg'», sa hun under seremonien.

AI, sosiale nettverk, kreativ eiendom

I samme samtale tok Alicia Keys opp temaet kreativt eierskap og presset kunstnere står overfor i et digitalt miljø. Sammen med partneren sin, den amerikanske rapperen Swizz Beatz, utforsker hun nye måter å presentere kunst og musikk på utenfor tradisjonelle systemer.

Hun anerkjente også den voksende rollen til kunstig intelligens og sosiale medier, og beskrev dem som «verktøy som både kan støtte og hindre kunstnerisk uttrykk.» Videre ble hun kåret til en av Time Magazines 100 mest innflytelsesrike personer i verden i 2026 for sin innsats for å transformere måten musikkbransjen opererer på.

Kort sagt, med 25 års erfaring, 17 Grammy-priser og et helt nettverk av kvinner å støtte, har Alicia Keys valgt å navngi det mange vet, men få sier. Kvinner har rett til å eksistere fullt ut i den offentlige sfæren så vel som i musikken, til å ta sin rettmessige plass uten å måtte rettferdiggjøre seg selv, be om unnskyldning eller stadig kjempe for det som rettmessig burde være deres.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Som 52-åring har Heidi Klum på seg et strandantrekk som varsler 2026-trenden.

