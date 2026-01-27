Search here...

I Paris skaper Demi Moore furore i en skulpturell jumpsuit

Léa Michel
@demimoore/Instagram

Paris Haute Couture Fashion Week levde nok en gang opp til løftet om spektakulært og dristighet. Blant de mest bemerkelsesverdige gjestene trollbandt Demi Moore publikum på Schiaparellis vår/sommer 2026-visning, i en skulpturell svart jumpsuit utsmykket med dyreprint. Et elegant antrekk tro mot den surrealistiske ånden til det italienske motehuset.

Et kontrollert «katteaktig» utseende

Den amerikanske skuespillerinnen, kjent for sin «smak for risiko» på den røde løperen, valgte en tettsittende svart jumpsuit, inspirert av Schiaparellis høstkolleksjon 2025. Stoffet, med sølvdetaljer som minner om et stilisert leopardtrykk, fremhevet subtilt silhuetten til stjernen fra «The Substance».

For å fullføre antrekket hadde Demi Moore på seg en lang, arkitektonisk skreddersydd kåpe, en liten, svart hatt i avantgarde-stil som var på skrå, og en teksturert veske med krokodilleeffekt. På føttene hennes perfeksjonerte svarte pumps med metalliske utskjæringer – et Schiaparelli-signaturbilde – dette antrekket som var både raffinert og upåklagelig stylet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Demi Moore (@demimoore)

Parisisk eleganse ifølge Schiaparelli

Schiaparelli-visningen, regissert av kunstnerisk leder Daniel Roseberry, blandet nok en gang teatralitet med couture-håndverk. Mellom skulpturerte volumer, mytologiske referanser og dyremotiver tiltrakk huset seg et utvalgt publikum, en blanding av Hollywood-stjerner og innflytelsesrike skikkelser i moteverdenen. I denne settingen kom Demi Moore med et fengslende og diskret utsagn, og beviste at hun i en alder av 63 år er et tidløst stilikon som er i stand til å kombinere klassisk eleganse med moderne dristighet.

Fra Idaho til Paris: en slående kontrast

Bare noen få uker tidligere hadde skuespillerinnen dukket opp i en helt annen setting: hjemme i Idahos snødekte landskap, iført pelsfôrede støvler og en overdimensjonert genser for å måke snø av terrassen sin. Dette radikale stilskiftet, fra koselig vinterkomfort til parisisk haute couture, fremhever hvor naturlig og selvironisk Demi Moore vet hvordan hun skal forvalte sitt offentlige image.

Mellom parisisk eleganse og diskret enkelhet, legemliggjør Demi Moore en fri og inspirerende stilvisjon. Med en «katteaktig tiltrekningskraft» fra Schiaparelli, beviser skuespillerinnen at hun fortsatt er en av de mest elegante og uforutsigbare skikkelsene på Hollywood-scenen – i stand til, med ett enkelt opptreden, å forvandle et moteshow til en begivenhet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Amber Heard bryter tausheten om nettmobbingen hun utsettes for

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Amber Heard bryter tausheten om nettmobbingen hun utsettes for

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Amber Heard bryter nok en gang tausheten i «Silenced», en dokumentar der hun...

Angelina Jolie forbereder seg på å forlate USA til fordel for Europa, og forklarer årsakene til dette.

Angelina Jolie forbereder seg på å forlate USA og bosette seg i Europa, drevet av «et dypt ønske...

«Å være kvinne betyr å bli dømt på utseendet ditt»: Michelle Obama fordømmer dobbeltmoral

Michelle Obama fordømmer sterkt den vedvarende dobbeltmoralen kvinner møter, da de først og fremst blir bedømt ut fra...

Som 38-åring tør denne modellen å bruke et kort antrekk i snøen

Mens hun var på ferie i de østerrikske Alpene, poserte den britiske modellen og gründeren Rosie Huntington-Whiteley i...

Kledd i et leopardmønster, skaper denne sangerens figur furore

Den thailandske stjernen Lisa (sørkoreansk K-pop-jentegruppe Blackpink), som for tiden er på «Deadline»-turné i Tokyo, delte en eksplosiv...

I en slående fotoseanse utstråler Margot Robbie en «barokk eleganse».

I en fotoseanse fremstår den australske skuespillerinnen og produsenten Margot Robbie og den australske skuespilleren Jacob Elordi i...

© 2025 The Body Optimist