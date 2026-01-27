I Paris skaper Demi Moore furore i en skulpturell jumpsuit

Paris Haute Couture Fashion Week levde nok en gang opp til løftet om spektakulært og dristighet. Blant de mest bemerkelsesverdige gjestene trollbandt Demi Moore publikum på Schiaparellis vår/sommer 2026-visning, i en skulpturell svart jumpsuit utsmykket med dyreprint. Et elegant antrekk tro mot den surrealistiske ånden til det italienske motehuset.

Et kontrollert «katteaktig» utseende

Den amerikanske skuespillerinnen, kjent for sin «smak for risiko» på den røde løperen, valgte en tettsittende svart jumpsuit, inspirert av Schiaparellis høstkolleksjon 2025. Stoffet, med sølvdetaljer som minner om et stilisert leopardtrykk, fremhevet subtilt silhuetten til stjernen fra «The Substance».

For å fullføre antrekket hadde Demi Moore på seg en lang, arkitektonisk skreddersydd kåpe, en liten, svart hatt i avantgarde-stil som var på skrå, og en teksturert veske med krokodilleeffekt. På føttene hennes perfeksjonerte svarte pumps med metalliske utskjæringer – et Schiaparelli-signaturbilde – dette antrekket som var både raffinert og upåklagelig stylet.

Parisisk eleganse ifølge Schiaparelli

Schiaparelli-visningen, regissert av kunstnerisk leder Daniel Roseberry, blandet nok en gang teatralitet med couture-håndverk. Mellom skulpturerte volumer, mytologiske referanser og dyremotiver tiltrakk huset seg et utvalgt publikum, en blanding av Hollywood-stjerner og innflytelsesrike skikkelser i moteverdenen. I denne settingen kom Demi Moore med et fengslende og diskret utsagn, og beviste at hun i en alder av 63 år er et tidløst stilikon som er i stand til å kombinere klassisk eleganse med moderne dristighet.

Fra Idaho til Paris: en slående kontrast

Bare noen få uker tidligere hadde skuespillerinnen dukket opp i en helt annen setting: hjemme i Idahos snødekte landskap, iført pelsfôrede støvler og en overdimensjonert genser for å måke snø av terrassen sin. Dette radikale stilskiftet, fra koselig vinterkomfort til parisisk haute couture, fremhever hvor naturlig og selvironisk Demi Moore vet hvordan hun skal forvalte sitt offentlige image.

Mellom parisisk eleganse og diskret enkelhet, legemliggjør Demi Moore en fri og inspirerende stilvisjon. Med en «katteaktig tiltrekningskraft» fra Schiaparelli, beviser skuespillerinnen at hun fortsatt er en av de mest elegante og uforutsigbare skikkelsene på Hollywood-scenen – i stand til, med ett enkelt opptreden, å forvandle et moteshow til en begivenhet.