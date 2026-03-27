I en minimalistisk svart kjole lyser denne kunstløperen opp den røde løperen

Den amerikanske kunstløperen Alysa Liu bekreftet sin status som et fremadstormende stilikon ved å dukke opp i en minimalistisk svart kjole på iHeartRadio Music Awards i 2026. Idrettsutøveren, som vant olympisk gull i 2026, vakte oppsikt med en moderne tolkning av den berømte «lille sorte», og demonstrerte at enkelhet og eleganse kan sameksistere perfekt på den røde løperen.

En moderne tolkning av en klassiker

Til dette arrangementet, som ble holdt på Dolby Theatre i Los Angeles i midten av mars 2026, valgte Alysa Liu en tettsittende, svart kjole med en ren estetikk. Silhuetten ble preget av en halterneck-utringning og en strukturert detalj ved bysten, noe som ga et subtilt grafisk preg til dette tidløse plagget. Det litt vinklede, asymmetriske skjørtet ga en moderne vri til denne klassikeren.

Et rent, minimalistisk utseende, helt ned til detaljene.

Alysa Liu holdt seg tro mot den minimalistiske balansen i antrekket sitt og valgte matchende, svarte pumps med spiss tå. Hennes diskrete smykker og piercinger var nok til å understreke den generelle moderniteten. Sminken hennes fulgte den samme estetikken: myke, subtile, røykfylte øyne kombinert med ferskentoner for rouge og lepper. Hennes signaturfrisyre, preget av lett volum og naturlig bevegelse, ga en elegant finish til hele antrekket.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Celeb Style Talk (@celebstyletalk)

En bemerkelsesverdig tilstedeværelse etter et bemerkelsesverdig år

Siden hun vant gullmedaljen i vinter-OL i Italia i 2026, har Alysa Liu gjort en rekke opptredener på prestisjefylte arrangementer. Hun har blant annet blitt observert på Oscar-relaterte fester, noe som bekrefter hennes voksende tilstedeværelse i mote- og underholdningsverdenen. Stilen hennes har fanget oppmerksomheten til moteobservatører som ser henne som en ny og inspirerende figur, i stand til å sømløst blande atletisk ytelse med stilistisk uttrykk.

Ved å velge en minimalistisk svart kjole til iHeartRadio Music Awards 2026, demonstrerer Alysa Liu at tidløse klassikere kan nytolkes med en moderne vri. Utseendet hennes bekrefter hennes voksende innflytelse i stilverdenen, hvor hun gradvis etablerer sitt signaturutseende.