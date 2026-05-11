«Nydelig»: Som 68-åring viser Andie MacDowell frem sin nye frisyre uten filtre.

Hennes sølvfargede krøller har blitt en av Hollywoods mest gjenkjennelige skjønnhetssignaturer. Andie MacDowell overrasket imidlertid alle med en frisyre – to flettede fletter – og forklaringen bak dette valget er like rørende som den er morsom.

To fletter, en filmåpenbaring

Det var på settet til serien «The Way Home» – hvis fjerde og siste sesong ble sendt 19. april 2026 – at Andie MacDowell oppdaget denne frisyren. I rollen som Delilah «Del» Landry, Landry-familiens matriark, brukte hun parykk. Og for å skjule det virkelige håret sitt under, hadde frisøren hennes funnet en enkel løsning: å flette det i to små fletter.

«Jeg følte meg som et barn igjen.»

«I sesong 3 flettet frisøren min håret mitt for å skjule det under parykken min. Jeg følte meg som et barn igjen med de to små flettene mine», skrev hun i bildeteksten til selfien. En uventet åpenbaring for en skuespillerinne som i årevis er kjent for sine voluminøse, sølvaktige krøller – og som tydeligvis har funnet noe gledelig i denne frisyren fra en annen tid.

En sensasjonell ufiltrert selfie

På bildet som ble lagt ut 10. mai, ser Andie MacDowell ut med sølvhåret flettet i to tette fletter på hver side av hodet, med litt mørkere tupper. Hun har på seg en klassisk hvitkrageskjorte, en dristig burgunderfarget leppestift og røykfylt øyenskygge – sminke som står i kontrast til den barnlige lettheten i frisyren. Resultatet: et bilde som er både uventet og autentisk, som umiddelbart genererte en flom av «Nydelig» -kommentarer.

Hva om hun tok fletter til seg som en daglig vane?

«Det er en del av meg som veldig gjerne skulle begynt å flette håret mitt fra tid til annen, på en uformell måte ... Kanskje når jeg går tur eller går på stranden», la hun til med en smilende emoji. Denne uttalelsen resonnerte umiddelbart med følgerne hennes – mange av dem applauderte denne måten å vise frem letthet og frihet i frisyrer, i alle aldre.

En skuespillerinne som leker med sitt "skjønnhetsbilde"

Denne flettede selfien er ikke en engangshendelse. De siste ukene har Andie MacDowell eksperimentert med variasjoner av sin signaturfrisyre. 15. april ble hun fotografert på Today Show med en lav hestehale med voluminøse krøller og en elegant krone – en annen måte å gjenoppfinne håret sitt på uten å gå på kompromiss med det naturlige utseendet. Hun utforsker, prøver ut ting, smiler – og legger ut alt, ufiltrert.

Sølvgrått som manifest

Andie MacDowell begynte overgangen til naturlig hår i 2020 og har aldri sett seg tilbake. Siden den gang har hennes sølvkrøller blitt et symbol – et symbol på en kvinne som nekter å føye seg etter presset om å «se ung ut for enhver pris». Dette innlegget med fletter forråder ikke dette manifestet; det utvider det: ved å tillate seg selv å være barnlig, leken og upretensiøs, bekrefter hun at frihet fra normer ikke stopper ved hårfarge.

To fletter, en selfie og millioner av «nydelige» frisyrer – Andie MacDowell beviste at en barndomsfrisyre kan bli et av de mest befriende stiluttrykkene noensinne. Og at de beste ideene noen ganger kommer fra filmsettet.