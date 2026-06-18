«Hun har ikke forandret seg»: Angelina Jolie gjør en slående opptreden i New York

Julia P.
Extrait du film « Couture »

Den kambodsjansk-amerikanske skuespillerinnen, regissøren, manusforfatteren, produsenten og goodwill-ambassadøren Angelina Jolie gjorde nylig en slående opptreden i New York for visningen av filmen «Couture». I en elegant svart kjole trollbandt hun fansen sin, hvorav mange roste hennes «tidløse utseende». «Hun forandrer seg aldri», lød en kommentar.

En elegant svart kjole

Til denne utflukten valgte Angelina Jolie noe som var sikkert: den lille sorte. Det elegante, stroppeløse designet utstrålte diskré eleganse. Hun kombinerte den med store pilotsolbriller, som ga et snev av sjarm og mystikk til helhetsantrekket. Et tilbakeholdent valg, tro mot den klassiske elegansen hun er kjent for.

Et elegant lagspill

Mens hun beveget seg rundt på visningsstedet, fullførte Angelina Jolie antrekket sitt med en lang hvit frakk, drapert over skuldrene. Denne lag-på-lag-løsningen, som kombinerte kjolens dype svarte farge med frakkens rene hvite farge, ga en mer moderne og grafisk dimensjon til antrekket hennes. En subtil måte å blande klassisk eleganse med dagens mote.

Fansen vant over

Ikke overraskende utløste Angelina Jolies opptreden en bølge av entusiastiske reaksjoner. Under innlegg som delte antrekket hennes, overøste internettbrukere henne med komplimenter. «Hun er tilbake», «Et ikon», «Alltid så stilig », «Vakker som alltid» : de beundrende meldingene strømmet inn.

En opptreden relatert til filmen hennes «Couture»

Denne utflukten var ingen tilfeldighet. Angelina Jolie var faktisk til stede under visningen av sin nyeste film, «Couture». Dette var en spesielt meningsfull nikk til haute couture-verdenen, ettersom filmens tittel direkte fremkaller den, og gjenspeiler hennes spesielt polerte utseende. Som skuespillerinne og engasjert filmskaper har hun en rik karriere, delt mellom kino og sin mangeårige aktivisme.

Med denne svarte kjolen og den hvite kåpen har Angelina Jolie nok en gang bevist at eleganse ikke trenger kunstighet. Hun balanserte enkelhet og raffinement og gjorde et diskret, men likevel slående utseende, noe som bekreftet sin status som et tidløst ikon. En fryd for hennes alltid tilstedeværende fans.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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