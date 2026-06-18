Shakira skapte furore i en paljettbesatt bodysuit under konserten sin

Den colombianske sangeren og låtskriveren Shakira satte fansen i fyr og flamme i Los Angeles da hun entret scenen i en blendende iriserende rosa bodysuit under en rekke triumferende konserter.

En serie bilder delt etter konsertene hans i California

Dagen etter to eksepsjonelle konserter i Los Angeles delte Shakira en serie bilder fra både scenen og bak scenen på Instagram-kontoen sin. Tydelig begeistret ledsaget hun innlegget med en melding som passet anledningen: «Los Angeles, for to utrolige kvelder!!! For et publikum! Sang og dans fra begynnelse til slutt!!!» En entusiastisk bildetekst som gjenspeiler den smittende energien på konsertene hennes. Innlegget utløste umiddelbart en bølge av beundrende reaksjoner, der fansen hennes overøste opptredenen og skjønnheten hennes med ros.

En lys, iriserende rosa bodysuit

Høydepunktet ved denne opptredenen var utvilsomt sceneantrekket hennes. Shakira hadde på seg en tettsittende rosa body med iriserende detaljer som fanget lyset i hver bevegelse. Antrekket fremhevet figuren hennes, og den livlige rosa fargen viste seg å være et kraftfullt scenevalg, perfekt i tråd med energien på konsertene hennes.

Detaljen som virkelig skiller denne bodyen fra andre er de flere utskjæringene ved ribbeina. Disse åpningene, som er plassert på hver side av midjen, gir silhuetten dynamikk. Denne utskjæringsdetaljen, som har blitt et kjennetegn på moderne sceneantrekk, illustrerer perfekt det stilistiske språket til dagens største popstjerner. En couture-detalj som forvandler en klassisk body til et ekte utstillingsobjekt.

Nettingstrømpebukser og matchende ankelstøvletter

For å komplementere denne iriserende bodysuiten valgte Shakira et par svarte nettingstrømpebukser, som ga et snev av rock 'n' roll. På føttene hadde hun ankelstøvletter i en rosa nyanse som matchet bodysuiten, noe som forsterket det monokromatiske utseendet. Denne nøye utvalgte stilistiske sammenhengen demonstrerer nok en gang presisjonen i hennes kunstneriske retning.

En rosa gitar, en forlengelse av antrekket

Den kanskje mest slående detaljen ved denne opptredenen var tilstedeværelsen av en rosa gitar, spilt av Shakira på scenen. Instrumentet, perfekt koordinert med fargen på drakten hennes, ble et ekte tilbehør i seg selv, og utvidet det totale utseendet helt ned til musikkinstrumentet.

Utover gitaren viste Shakira også frem sine trommeferdigheter, og beviste nok en gang sin allsidighet som artist. Hun blandet sømløst vokal, koreografi og instrumentale fremføringer i en energisk oppvisning som sementerte hennes status som et ekte scenedyr. Denne opptredenen tjente som en påminnelse om hvorfor hun fortsatt er en av de mest respekterte popartistene i den internasjonale musikkbransjen, nesten tretti år etter sine første suksesser.

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Et vakkert utseende som passer for scenen

Til sine to konserter valgte Shakira et sceneklart skjønnhetsutseende. Sminken hennes fokuserte på et spesielt definert blikk, og fremhevet hennes karakteristiske mørke øyne, rosenrøde kinn som komplementerte fargen på antrekket hennes, og en livlig rosa leppestift. Når det gjelder håret hennes, var de lange brune bølgene løst og falt over skuldrene i en bevisst frisinnet stil. Et utseende som var både sofistikert og perfekt tilpasset kravene til å opptre, og som tålte dansens påkjenninger uten å miste sin utstråling.

Med sin iriserende rosa body, nettingstrømpebukser og matchende gitar leverte Shakira en av sine mest minneverdige sceneopptredener i år. Det var en demonstrasjon av at popikoner ikke bare «varer»: de hever listen høyere og høyere, konsert etter konsert.