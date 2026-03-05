I Paris skaper Chappell Roans dristige sminke debatt på nett

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Chappell Roan, en dronning av musikkscenen, satte Acne Studios i fyr og flamme under moteuken i Paris. Hennes teatralske antrekk, komplett med dramatisk sminke, har skapt debatt på sosiale medier.

En total look i hypnotisk ombreblonder

Sangerinnen hadde på seg en midnattsblå blondekjole med graderte detaljer, fra den ugjennomsiktige, korsettlignende polotrendkragen til det asymmetriske leggskjørtet. Nettingstrømper, svarte blondehansker og mønstrede pumps fullførte dette sofistikerte ombre-utseendet. Hennes skarpkantede, flammende røde hakelange bob forsterket den gotiske dukke-viben.

Høydepunktet? Sminken hennes: intense blågrønne, røykfylte øyne, buede øyenbryn og mørke, matte lepper. Dette skulpturerte ansiktet fremkaller en gjenoppfunnet vintagedukke, perfekt i tråd med Acne Studios høstestetikk 2026.

Opphetet kontrovers: «Skummel dukke» vs. «Hennes strålende merke»

Reaksjonene på sosiale medier var umiddelbare: kritikk som «Hun ser ut som en dukke, det er skummelt» eller «Hun lager alltid rare blikk» ble satt opp mot ros: «Det er hennes merke, så fresht!» eller «Visjonær» .

Chappell, arvingen til Hollywood-leiren

Denne parisiske opptredenen bekrefter hennes forkjærlighet for «teatralsk rendyrkethet». Den amerikanske sangeren og låtskriveren Chappell Roan gjenoppfinner første rad som en kunstnerisk forestilling, tro mot hennes kitsch-pop-univers.

Med sminken og blondekjolen forvandlet Chappell Roan Acnes første rad til et statement. Elsket eller hatet, dette antrekket var splittet, men fascinert, og beviste at hennes «uvanlige merke» er nettopp det som gjør henne uforglemmelig.