«Skammer hun seg ikke?»: Denne modellens skiantrekk skaper kontrovers

Midt på vinteren utløste den britiske voksenfilmmodellen og skuespillerinnen Lily Phillips en storm på sosiale medier. Årsaken? Skiantrekket hennes. Med over 1,6 millioner følgere på Instagram delte hun en video av seg selv på ski i skidress. Innlegget gikk raskt viralt og skapte beundring, hån og forargelse.

Blikket hans i bakkene

På bildene sees Lily Phillips iført en minimalistisk bikini, solbriller og skistøvler. Bildeteksten lyder humoristisk: «Uphill vs. Downhill», en frase ment å fremkalle kontrasten mellom fysisk anstrengelse og avslapning. I løpet av timer fikk bildene over 13 000 likerklikk, sammen med en flom av blandede kommentarer. Noen internettbrukere roste selvtilliten og dristigheten hennes; andre kritiserte henne hardt for et antrekk som ble ansett som «upassende» på familiens eiendom.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Lily Phillips (@lilyphillip_s)

Reaksjonene var svært delte.

Meningene var delte under innlegget: «Skammer hun seg ikke? Det er upassende med barn i nærheten», beklaget en bruker. «Hun ser fantastisk ut!» svarte en annen fan. Debatten spredte seg deretter til X (tidligere Twitter) og TikTok, hvor flere brukere hånet «denne absurde nye trenden». Andre, derimot, så det som en lett og leken gest, langt fra enhver forsettlig provokasjon.

Lily Phillips tør fullt ut

Stilt overfor kontroversen ba ikke Lily Phillips om unnskyldning; hun doblet til og med lignende innlegg, og poserte igjen i bakken i andre fargerike badedrakter. Selv om hun ikke direkte tar for seg kritikken, virker holdningen hennes klar: å vise en ytringsfrihet og stil som er en integrert del av hennes personlige merkevare.

I en tid der sosiale medier dikterer både trender og kontroverser, illustrerer Lily Phillips perfekt den uskarpe grensen mellom mote og skandale. Antrekket hennes i bakkene er absolutt splittende, men det oppnår én ting: det får folk til å snakke. Spørsmålet gjenstår imidlertid høyt oppe i de snødekte fjellene – bør stil alltid prioriteres over anledningen?