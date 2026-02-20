«Vi blir alltid forvekslet med hverandre»: Likheten mellom disse to skuespillerinnene driver internettbrukere til vanvidd

Shailene Woodley og Grace Van Patten, to fremadstormende amerikanske skuespillerinner, skaper oppmerksomhet for sin slående likhet, noe som forvirrer fansen. I et nylig intervju omtalte «Divergent»-stjernen selv Grace Van Patten som sin «tvilling», og bekreftet at de begge synes disse tilbakevendende forvekslingene er morsomme.

En likhet som går tilbake til en tid da den vedvarer.

Shailene Woodley og Grace Van Patten deler bølgete brunt hår og et rampete smil som gjør dem nesten identiske på bilder. Under promoteringen av sesong 2 av «Paradise» lo Shailene da en reporter spurte: «Vi kaller hverandre 'Hei tvilling!' hver gang vi ser hverandre fordi alle legger merke til det. Vi blir forvekslet med hverandre hele tiden .» Grace, stjernen i serien «Tell Me Lies», hadde allerede spøkt om det på podkasten « Call Her Daddy », og innrømmet at hun ofte ble forvekslet med Shailene i sine tidlige dager.

Fans går amok på sosiale medier

Internett eksploderte med reaksjoner: «Da jeg så Grace første gang, trodde jeg det var Shailene», skrev en bruker, mens en annen foreslo: «De burde spille søstre!» Kommentarer flommet over videoklippene fra intervjuet, med setninger som «De er så like, det er sprøtt» eller «Grace er Shailene for 10 år siden.» Denne likheten moret like mye som den fascinerte, og økte synligheten til begge skuespillerinnene.

No me digan que no hay un parecido entre Grace van patten y shailene woodley SON IGUEALES pic.twitter.com/L3MS7EpBuH — selee❤️‍🔥VI A TAYLOR (@guiltysirn13) 28. januar 2026

Parallelle og lovende karrierer

Shailene Woodley, et ikon fra 2010-tallet takket være «Divergent» og «The Fault in Our Stars», forbereder comebacket sitt i «Paradise». Grace Van Patten er derimot en hit i «Tell Me Lies», en serie som ble kansellert etter tre sesonger, men som gjorde et varig inntrykk. Utover de fysiske likhetene deler de to skuespillerinnene også en intens skuespillerstil som favoriserer sårbarhet fremfor sofistikasjon.

Shailene Woodley har etablert seg som ansiktet utad for en generasjon ved å portrettere heltinner som er både robuste og dypt menneskelige, langt unna tradisjonelle Hollywood-arketyper. Grace Van Patten følger på sin side denne tradisjonen samtidig som hun oppdaterer den. Deres respektive suksesser vitner om en offentlig appetitt for ansikter som virker kjente, og derfor dypt troverdige.

Kort sagt, likheten mellom Shailene Woodley og Grace Van Patten overskrider generasjoner av skuespillerinner og skaper et uventet viralt fenomen. Et bevis på at noen ganger kan et enkelt blikk koble to talenter sammen og sette internett i fyr og flamme!