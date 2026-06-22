«Jeg visste hvem han var»: Ester Expósitos avsløring om Kylian Mbappé fascinerer fansen

Julia P.
@ester_exposito / Instagram

Ester Expósito, som ble tildelt prisen på TV-festivalen i Monte-Carlo, ga et intervju der én spesiell avsløring fanget alles oppmerksomhet. Da mediehuset Legend spurte henne om Kylian Mbappé, hvis navn har blitt knyttet til hennes de siste månedene, la den spanske skuespillerinnen til en kort setning – «Jeg visste hvem han var» – som umiddelbart fascinerte fansen hennes.

En kort referanse til Kylian Mbappé

Siden begynnelsen av året har Ester Expósitos navn jevnlig blitt koblet til den franske fotballspillerens navn, og de to har blitt sett sammen ved flere anledninger. Ingen av dem har imidlertid offentlig kommentert hva slags forbindelse det er snakk om. Tro mot sitt eget skjønn har Ester Expósito bare kort tatt opp emnet, og ganske enkelt erkjent at hun vet hvem han er – en selvfølge, gitt utøverens globale berømmelse. Ester Expósito gjentok også sitt ønske om å beskytte privatlivet sitt, og uttalte at hun ikke ønsker at denne medieoppmerksomheten skal overskygge karrieren hennes.

«Jeg vet ingenting om fotball.»

Utover denne allusjonen var det fremfor alt hennes forhold til fotball som gjorde et varig inntrykk. «Jeg vet ingenting om fotball! Jeg har bare vært på et stadion en håndfull ganger i livet mitt. Hjemme var det ingen som så kamper på TV», innrømmet hun overfor Le Parisien . Og dette, til tross for iveren rundt sporten i Spania: «Selv om Spania er et flott fotballland, har jeg ikke den kulturen», forklarte hun.

Et paradoks med hans nye film

Denne innrømmelsen er desto mer «deilig» ettersom den kommer på et bestemt tidspunkt i karrieren hennes. Ester Expósito har nettopp fullført innspillingen av «Baton», hennes første engelskspråklige film, spilt inn i USA, hvis handling dreier seg om en fotballspiller. «Det er en verden jeg oppdager, og med denne filmen skjer alt på en gang. Så jeg begynner å bli interessert i den», forklarer hun, underholdt av tilfeldigheten.

En skuespillerinne på vei oppover

I Monte Carlo mottok Ester Expósito Den gylne nymfe for beste internasjonale nykommer, en belønning for hennes allerede imponerende karriere. Hun ble katapultert til internasjonal berømmelse gjennom serien «Elite» i 2018, da hun bare var 18 år gammel, og har siden tatt på seg en rekke prosjekter for å unngå å bli typecastet. Hun vil snart være å se i thrilleren «Enfrentados: Marfil» samt i «Dante», som nylig hadde premiere på Tribeca Film Festival.

Mellom veloverveide avsløringer om privatlivet og en oppriktig innrømmelse av manglende fotballkunnskap, bekrefter Ester Expósito sin diskrete natur, fast bestemt på å holde fokus på karrieren. Én ting er sikkert: med sine internasjonale prosjekter vil den spanske skuespillerinnen og modellen fortsette å skape overskrifter, først og fremst for talentet sitt.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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