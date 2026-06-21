I strandantrekk signaliserer Elizabeth Hurley tilbakekomsten av en sommertrend

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley delte på Instagram et strandantrekk som bringer tilbake en veldig praktisk sommertrend: skjørtet – eller sarongen – brukt over en todelt kjole.

Strandskjørtet, en sommertrend

På bildet poserer Elizabeth Hurley med ryggen mot en vegg, foran noen palmer i potter. Over det svarte strandantrekket sitt har hun på seg lette, flagrende bukser, knyttet i livet og med splitt høyt på sidene, noe som skaper illusjonen av et omslagsskjørt. Den luftige og elegante effekten forvandler et enkelt strandantrekk til et virkelig stilig utseende. Dette plagget, designet for å brukes over en todelt badedrakt, vil garantert bli et av sesongens must-haves.

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Et stykke med hans eget merke

Dette valget var ingen tilfeldighet. Elizabeth Hurleys antrekk er faktisk fra hennes eget strandtøymerke, lansert for rundt tjue år siden. Elizabeth Hurley, som er både designer og muse, viser jevnlig frem kreasjonene sine på Instagram-kontoen sin, noe som bekrefter hennes status som en ledende skikkelse innen strandmote. Hun bærer sin gründerhatt med samme naturlige letthet som når hun ser på den røde løperen.

Med dette antrekket beviser Elizabeth Hurley nok en gang at hun mestrer sommermotens koder. Ved å gjenopplive skjørtet som bæres over en bikini, signaliserer hun tilbakekomsten av en trend som er like elegant som den er praktisk. Den vil garantert inspirere ferierende som leter etter sommerantrekkideer.