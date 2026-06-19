Åtte måneder gravid, denne tidligere cheerleaderen gjenoppliver en kultkoreografi

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

Åtte måneder gravid hindrer henne ikke i å sette opp et show. Kelcey Wetterberg, tidligere cheerleader for Dallas Cowboys, gledet følgerne sine ved å gjenta en av sitt tidligere lags mest ikoniske koreografier – og alt dette mens hun var i tredje trimester av svangerskapet.

En kultkoreografi mens man er gravid

I en video delt på Instagram begynner den vordende moren med å si, med selvironisk humor: «Jeg ville gjort hva som helst for å få ut denne babyen.» Når mannen hennes svarer : «Hva som helst?» , setter hun i gang med den berømte «Thunderstruck»-koreografien til Dallas Cowboys Cheerleaders.

Armene hevet, hodekast, et skritt i bakken og litt hårkast: Kelcey Wetterberg, kledd i en marineblå, kort t-skjorte i lagets farger, utfører de ikoniske bevegelsene langs en fotballbane. En forestilling som hylles for sin vitalitet, bare uker før fødselen.

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En nikk til «Amerikas kjærester»

Denne videoen er alt annet enn ordinær. Kelcey Wetterberg lagde den til ære for den tredje sesongen av Netflix-serien «America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders», som lanserte karrieren hennes. «Litt som ingen ba om», spøkte hun i bildeteksten, og la til at hun gledet seg til å se sesongen dedikert til sine tidligere lagkamerater. De reagerte raskt: «Hvordan gjør du det, Kelcey? Jeg er redd», «Superwoman», var bare noen av de beundrende kommentarene.

Et lykkelig svangerskap

Bak kulissene nyter Kelcey Wetterberg tydeligvis en lykkelig tid. Hun venter sitt første barn i juli og annonserte graviditeten i januar i fjor, sammen med ektemannen Nate Crnkovich. På slutten av videoen deler paret til og med et ømt øyeblikk der de holder opp ultralydbilder. Denne gleden kommer kort tid etter deres første bryllupsdag, som de feiret på slutten av 2024.

Kelcey Wetterbergs mestring av disse koreografiene stammer fra hennes fem sesonger som sentral i det prestisjetunge laget, som hun forlot i 2024. Hun regnes som en «All-Star» og fortsetter å støtte laget. Med denne forfriskende videoen beviser hun at graviditet og energi kan gå hånd i hånd.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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