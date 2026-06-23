«Dette er ikke et antrekk for båten»: Kim Kardashian overrasker med et skinnutseende

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Den amerikanske mediepersonligheten og forretningskvinnen Kim Kardashian dukket nylig opp om bord på en yacht i et svart Gucci-skinnstil fra topp til tå, et motevalg som umiddelbart satte fyr på sosiale medier.

Et svart skinnlook fra Gucci fra topp til tå

Kim Kardashian dukket opp på Instagram-kontoen sin iført et helsvart Gucci-skinnantrekk. Det italienske motehuset, som hun har vært en av de mest synlige ambassadørene for i flere sesonger, ga henne både en jakke med glidelås foran og matchende bukser. Det mest slående elementet ved antrekket er jakken, hvis glidelås foran ikke går helt opp. Kim Kardashian valgte å la den være delvis åpen, noe som skaper en lavt snitt-effekt. Dette helsvarte antrekket har blitt en sterk stilistisk signatur.

Tilbehøret kompletterer settet

For å fullføre antrekket valgte Kim Kardashian nøye utvalgte tilbehør. Et par overdimensjonerte solbriller beskyttet øynene hennes samtidig som de fremhevet antrekkets mystiske dimensjon. Ved siden av henne fullførte en skulderveske antrekket, og beholdt den monokrome paletten. Denne ansamlingen av svarte elementer skaper et antrekk fra topp til tå der hvert plagg komplementerer de andre i en visuell helhet.

En yacht som sommerbakgrunn

Kim Kardashian ble observert om bord på en luksusyacht, hvor hun nøt en kveld med gjester. Flere bilder viser Kim dypt i en samtale, der hun foreviger avslappede øyeblikk i eksklusive omgivelser. Kontrasten mellom den forventede avslappede kvelden til sjøs og den strukturerte naturen til skinnantrekket hennes skaper en rystende effekt som utløste reaksjoner på nettet. Noen kommenterte at «denne typen antrekk vanligvis ikke forbindes med en dag på vannet».

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Et innlegg delt av Kim Kardashian (@kimkardashian)

Et innlegg som utløste en mengde kommentarer

Under bildene overøste fansen henne med ros. «Dette er akkurat den Kimen vi trengte», skrev en av dem, i en kommentar som ble gjentatt av mange moteobservatører. Andre roste det skreddersydde snittet: «Jeg elsker dette antrekket på deg», «Så vakkert!» skrev flere følgere. En mengde emojier, inkludert svarte hjerter og flammer, fulgte kommentarene, noe som gjenspeiler den utbredte beundringen for dette utseendet.

Med sitt svarte Gucci-skinnantrekk fra topp til tå, delvis åpnede glidelåsjakke og matchende tilbehør, gjorde Kim Kardashian et perfekt balansert inntrykk. Hun demonstrerte nok en gang sin evne til å forvandle en enkel yachtfest til et minneverdig moteøyeblikk, og lekte med de forventede kodene for sommermote.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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