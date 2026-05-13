«Hun burde smile»: Amerikansk skuespillerinne får en bølge av kritikk etter opptredenen på den røde løperen

Den amerikanske skuespillerinnen og kitesurferen Maika Monroe gjorde en av de mest fremtredende opptredenene på åpningsseremonien til den 79. filmfestivalen i Cannes den 12. mai 2026. I en paljettbesatt kjole prydet skuespillerinnen, som ble berømt i «It Follows» og nylig ble sett i «Longlegs» og «Reminders of Him», den røde løperen med sin eleganse. På sosiale medier valgte imidlertid noen brukere å kommentere … ansiktsuttrykket hennes, og mente det var «for seriøst». Denne bemerkningen sier mye om forventningene som fortsatt stilles til kvinner.

Et utseende som ble hyllet av motepressen

For å gå på den røde løperen i Cannes valgte Maika Monroe en lang kjole dekket av sølvpaljetter. Havfruekjolen med firkantet utringning lekte på det flytende glitteret fra paljettene, som fanget lyset i hver bevegelse. Skuespillerinnen fullførte antrekket med smykker. Som frisyre valgte hun en elegant chignon som fremhevet ansiktstrekkene og kjolens vertikale linjer. Et klassisk, nesten Hollywood-aktig valg, hyllet av motepressen.

«Hun burde smile»: påbudet som aldri lar kvinner gå

Mens motepressen enstemmig roste utseendet, foretrakk noen internettbrukere å fokusere på skuespillerinnens uttrykk. «Hun burde smile», «Hun ser ikke glad ut for å være der» ... det dukket opp noen kommentarer som kritiserte Maika Monroe for hennes «nøytrale ansikt» på de offisielle bildene. Denne bemerkningen gjenspeiler et velkjent fenomen: presset på kvinner til å smile konstant.

Dette sosiale presset, ofte referert til med det engelske uttrykket «smile please», brukes nesten utelukkende på kvinner, som aldri blir bedt om å smile for å virke «hyggelige». Når en mann forblir seriøs på en rød løper, snakker vi om «karisma» eller «tilstedeværelse»; når en kvinne gjør det samme, blir hun kritisert for å surmule. Denne dobbeltmoralen har allerede blitt fordømt av mange skuespillerinner, som den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og artisten Kristen Stewart, og den britiske stylisten, designeren og forretningskvinnen Victoria Beckham.

En holdning som samsvarer med hans karakter

Maika Monroe er kjent for sitt uttrykksfulle, men intense ansikt, noe som bidro til suksessen hennes i stemningsfulle filmer som «It Follows» og «Longlegs». På den røde løperen i Cannes forble hun tro mot dette imaget. I stedet for et høflig smil valgte skuespillerinnen en avbalansert, nesten filmatisk oppførsel, perfekt i tråd med atmosfæren på verdens mest prestisjefylte filmfestival.

Som en bonus, la oss huske at åpningsseremonien i Cannes ikke er en «fest med venner»: det er en formell begivenhet som krever at skuespillerinner poserer for dusinvis av fotografer over lengre tid. Å smile hele tiden ville ikke bare vært utmattende, men også absurd. Maika Monroe gjorde rett og slett jobben sin: poserte profesjonelt, i et fantastisk antrekk, for en stor begivenhet.

Til syvende og sist tjener hendelsen rundt Maika Monroes opptreden i Cannes som en påminnelse om hvordan kvinner fortsatt blir bedømt ut fra kriterier som ikke er relatert til arbeidet deres. I stedet for å rose kvaliteten på utseendet hennes eller hennes fremtoning, foretrekker noen å kreve et smil de aldri ville forvente av en mannlig skuespiller. En tilsynelatende triviell kritikk, men en som avslører en vedvarende sexistisk skjevhet, selv på en av verdens mest prestisjefylte røde løpere.