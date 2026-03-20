Uten sminke avslører Jessica Alba rutinen sin for strålende hud

Uten sminke avslører den amerikanske skuespillerinnen, modellen og gründeren Jessica Alba sin rutine for strålende hud, udødeliggjort i en «rå selfie» før Vanity Fair Oscar-festen 2026.

En utrolig naturlig selfie

19. mars 2026 delte Jessica Alba en sminkefri selfie som viste frem hennes strålende hudfarge. Bildet, som ble lagt ut av kveldens skjønnhetspartner, viser Jessica rett etter en Signature Healing Growth Factor Lift-ansiktsbehandling. Målet: en strålende, naturlig hudfarge.

Rutinen dekodet

Protokollen starter med en fuktighetsgivende rens, etterfulgt av en probiotisk spray for å balansere hudens mikrobiom. Deretter påføres flere serum: Multipeptider og vekstfaktor for å løfte, kobbertripeptid for å reparere, etterfulgt av en oppstrammende øyekrem og en reparerende leppepomade. Resultatet? Glødende hud som er klar for den røde løperen.

Hans «gjør-det-selv»-ritual i video

Jessica Alba la også ut en video der hun gjør seg klar , der hun påfører serum, øyelapper og et LED-lys, før hun sminker seg med en røykfarget brun sminke, solbrune kinn og skinnende rosa lepper. Med en matcha i hånden er det brune håret hennes stylet i en voluminøs føning, mens de lange neglene er prydet med elegante franske tupper. Et rørende glimt viser partneren hennes, den amerikanske skuespilleren av colombiansk og meksikansk avstamning, Danny Ramirez, som omfavner henne.

En siste look i glitrende svart Valentino

Til festen etter Oscar-utdelingen hadde Jessica Alba på seg en svart kjole med paljetter og fjær, et Chopard-kjede, en Ahikoza By Bram-clutch og pumps med spiss tå. Denne rå/luksuriøse kontrasten illustrerte perfekt filosofien hennes: en sunn base forsterker ethvert sminkeutseende.

Kort sagt beviser Jessica Alba at man som 44-åring oppnår en strålende hudtone gjennom en rutine uten unødvendig sminke. Hun har avslørt hemmelighetene bak «stjerneklar hud», tilgjengelig og vitenskapelig bevist.