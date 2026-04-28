«Ufiltrert»: Sangeren Kesha overrasker med bilder som er like naturlige som de er dristige

Den 24. april 2026 feiret ikke den amerikanske sangeren Kesha Jordens dag med en tale eller en politisk emneknagg. Hun gjorde det på sin måte: i havet, uten klær eller sminke, med noen få ord skrevet med rosa på bildene sine. Og det utløste umiddelbart en reaksjon.

En ufiltrert fotodump for «Jordens dag»

Kesha la ut en karusell av bilder på Instagram, med teksten «#Jordens dag er hver dag». På ett av dem sees hun bakfra i bølgene, med det våte håret i naturlige bølger. På et annet bilde, der hun ligger med ansiktet ned på sanden, viser hun sin gylne hud og fregner, den ene hånden holder en glitrende stein og noen gullanheng. Ingen filtre er synlige.

"Filosofiske" refleksjoner

Det som fikk like mye oppmerksomhet som selve bildene var bildetekstene. «Moder Natur er den guddommelige feminine», skrev hun til det første bildet. På et tredje bilde, halvt nedsenket i bølger med to rosa hjerte-emojier plassert oppå seg, lurte hun på: «Har noen noen gang tenkt på at vi kanskje er romvesenene?» Til slutt, med noen småstein i hånden, konkluderte hun humoristisk: «Den mest jordnære popstjernen disse steinene noensinne har sett.»

En kunstner i full renessanse

Dette innlegget kommer noen uker før lanseringen av Keshas «Freedom Tour», som starter 30. mai 2026 og varer til 30. august i Nord-Amerika og Europa. Et øyeblikk med pause og gjenoppkobling med det som virkelig betyr noe, før flere måneder med intens sceneaktivitet.

Disse bildene er en del av en bredere trend med Keshas bemerkelsesverdige tilbakekomst til rampelyset de siste månedene. I februar 2026 gjorde hun sin første Grammy Awards-opptreden på åtte år, og gikk barbeint på den røde løperen i en lang, hvit, fjærkledd kjole med iriserende, nesten eterisk sminke. Noen uker tidligere hadde hun vakt oppsikt i en sølvfarget metallisk nettingminikjole på MusiCares-gallaen. To svært forskjellige antrekk fra fotodumpen 24. april – men begge formidler det samme budskapet: en kunstner som gjenvinner imaget sitt på sin egen unike måte.

«Det guddommelige feminine» som et veiledende prinsipp

Dette er ikke første gang Kesha offentlig har hevdet en dyp forbindelse med naturen og en form for personlig spiritualitet. Uttrykket «guddommelig feminin» som hun brukte, resonnerer med hele hennes nylige kunstneriske karriere, preget av et ønske om frihet og autentisitet etter år med juridiske og personlige kamper.

Der andre feirer Jordens dag med politiske uttalelser, legemliggjorde Kesha det bokstavelig talt – ved å fordype seg i det, uten kunstigheter. En enkel gest, men en som sier mye om hvem hun har blitt.