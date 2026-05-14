I en skulpturell kjole tiltrekker Heidi Klum seg alles øyne

Léa Michel
@heidiklum / Instagram

Heidi Klum prydet den røde løperen under den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026) under åpningsseremonien og visningen av filmen «Electric Venus». Den tysk-amerikanske modellen og TV-personligheten valgte en skulpturell kjole i en pudret ferskenfarge, utsmykket med en monumental blomsterapplikasjon. Opptredenen hennes var utvilsomt et av kveldens mest minneverdige moteøyeblikk.

En silhuett tenkt som et couture-kunstverk

Kjolen som Heidi Klum bruker er et verk av Elie Saab, den libanesiske designeren kjent for sine spektakulære couture-plagg. Designet kjennetegnes av en strukturert overdel og en tettsittende silhuett som fremhever figurens vertikale linjer. Kjolen flyter deretter over i en flytende søyle som når gulvet, noe som gir helhetsinntrykket et skulpturelt, men elegant utseende.

Kjolens signaturdetalj? En stor applikasjonsblomst foran, i nyanser av fersken og pudderrosa. Bakfra faller et flagrende fall ned fra linningen, noe som skaper en bevegelseseffekt. Et dristig og romantisk valg.

En åpningsseremoni preget av raffinement

Heidi Klums opptreden var en del av en spesielt blendende åpningsseremoni. Ved siden av personligheter som den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Demi Moore – et medlem av juryen i 2026 – den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Jane Fonda, og den britiske skuespillerinnen Dame Joan Collins, var Heidi Klum blant kveldens mest fotograferte gjester. Festivalen åpnet med verdenspremieren på «La Vénus Électrique» (Elektrisk Venus), et drama regissert av Pierre Salvadori som foregår i det bohemske Paris i 1928.

Med denne Elie Saab-kjolen, som var både romantisk og arkitektonisk, beviste Heidi Klum nok en gang sin mestring av den røde løperen i Cannes. Med blomsterdetaljene, den flagrende draperingen og den skulpturelle silhuetten skiller utseendet hennes seg ut som et av motehøydepunktene ved åpningen i 2026 – og bekrefter, om det skulle være behov for ytterligere bevis, den unike auraen til den tysk-amerikanske modellen og TV-programlederen på Croisetten.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«Hun burde smile»: Amerikansk skuespillerinne får en bølge av kritikk etter opptredenen på den røde løperen
Article suivant
«Verdig et kunstverk»: I en romantisk kjole gjør Alia Bhatt et slående inntrykk

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sangeren Tyla setter fyr på sosiale medier med et «dristig» sommerantrekk

Den sørafrikanske sangeren, låtskriveren og danseren Tyla er antagelig på ferie, og hun deler den med følgerne sine....

Midt i ørkenen viser denne cheerleaderen frem sin skulpturerte figur.

Kylie Dickson delte nylig en karusell med bilder tatt i Utah-ørkenen på Instagram. Den ikoniske Dallas Cowboys Cheerleader...

«Verdig et kunstverk»: I en romantisk kjole gjør Alia Bhatt et slående inntrykk

Den britiske skuespillerinnen av indisk avstamning, Alia Bhatt, gjorde sin storslåtte comeback på filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai...

«Hun burde smile»: Amerikansk skuespillerinne får en bølge av kritikk etter opptredenen på den røde løperen

Den amerikanske skuespillerinnen og kitesurferen Maika Monroe gjorde en av de mest fremtredende opptredenene på åpningsseremonien til den...

Som 51-åring feirer Eva Longoria morsrollen med nye bilder av sønnen sin.

For å markere morsdagen, som feires 10. mai i USA, la Eva Longoria ut en spesielt rørende bildeserie...

På filmfestivalen i Cannes gikk ikke Michelle Rodriguez sine briller ubemerket hen.

Skuespillerinnen, manusforfatteren og filmprodusenten Michelle Rodriguez ankom Cannes for å feire 25-årsjubileet til «Fast & Furious» – men...