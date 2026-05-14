I en skulpturell kjole tiltrekker Heidi Klum seg alles øyne

Heidi Klum prydet den røde løperen under den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026) under åpningsseremonien og visningen av filmen «Electric Venus». Den tysk-amerikanske modellen og TV-personligheten valgte en skulpturell kjole i en pudret ferskenfarge, utsmykket med en monumental blomsterapplikasjon. Opptredenen hennes var utvilsomt et av kveldens mest minneverdige moteøyeblikk.

En silhuett tenkt som et couture-kunstverk

Kjolen som Heidi Klum bruker er et verk av Elie Saab, den libanesiske designeren kjent for sine spektakulære couture-plagg. Designet kjennetegnes av en strukturert overdel og en tettsittende silhuett som fremhever figurens vertikale linjer. Kjolen flyter deretter over i en flytende søyle som når gulvet, noe som gir helhetsinntrykket et skulpturelt, men elegant utseende.

Kjolens signaturdetalj? En stor applikasjonsblomst foran, i nyanser av fersken og pudderrosa. Bakfra faller et flagrende fall ned fra linningen, noe som skaper en bevegelseseffekt. Et dristig og romantisk valg.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 𝐅𝐚𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝇫𝇷 (@gorbun.photos)

En åpningsseremoni preget av raffinement

Heidi Klums opptreden var en del av en spesielt blendende åpningsseremoni. Ved siden av personligheter som den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Demi Moore – et medlem av juryen i 2026 – den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Jane Fonda, og den britiske skuespillerinnen Dame Joan Collins, var Heidi Klum blant kveldens mest fotograferte gjester. Festivalen åpnet med verdenspremieren på «La Vénus Électrique» (Elektrisk Venus), et drama regissert av Pierre Salvadori som foregår i det bohemske Paris i 1928.

Med denne Elie Saab-kjolen, som var både romantisk og arkitektonisk, beviste Heidi Klum nok en gang sin mestring av den røde løperen i Cannes. Med blomsterdetaljene, den flagrende draperingen og den skulpturelle silhuetten skiller utseendet hennes seg ut som et av motehøydepunktene ved åpningen i 2026 – og bekrefter, om det skulle være behov for ytterligere bevis, den unike auraen til den tysk-amerikanske modellen og TV-programlederen på Croisetten.