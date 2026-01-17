Search here...

«Ikonisk», «foruroligende»: Bella Hadids opptreden vekker reaksjoner

Fabienne Ba.
Den amerikanske modellen Bella Hadid satte nylig premieren på «The Beauty», Ryan Murphys nye thriller, i full fyr. Hennes røde Schiaparelli-kjole utløste en bølge av reaksjoner, alt fra fascinasjon til uro. Én kjole, én silhuett, én debatt.

En flammende rødfarge, en couture-signatur

Den lange kjolen, som er laget av Schiaparelli-huset, kjent for sine skulpturelle og konseptuelle kreasjoner, omfavnet Bella Hadids figur i en rik rød sateng. Halterutringningen innrammet elegant halsen hennes, mens en støpt plastron, inspirert av menneskets anatomi, skapte en slående visuell effekt. Denne detaljen minnet om de dristige silhuettene merket tradisjonelt har tilbudt.

I 2021 gjorde Bella Hadid et stort inntrykk på filmfestivalen i Cannes med en svart kjole utsmykket med gullfargede åndedrettsorganer. Forbindelsen hennes med Schiaparelli, mer enn bare et partnerskap, ble et fullverdig kunstnerisk samarbeid.

En kjole designet som en rolle

Den skarlagenrøde fargen gir gjenklang til karakteren Ruby, som hun portretterer i serien «Skjønnheten». I filmens åpningssekvens dukker Bella opp i et rødt antrekk på en motorsykkel, blikket hennes hardt og oppførselen hennes skarp. Premieren fikk dermed preg av en forestilling, og visket ut linjene mellom skuespillerinne og muse. Kontrasten mellom det flagrende stoffet og den stive overdelen forsterket denne dualiteten: mellom styrke og sårbarhet. Når det gjaldt tilbehør, var alt minimalistisk: pumps i lakkskinn, diskret, men sofistikert sminke, lepper som matchet kjolen og pent stylet hår.

Blandede reaksjoner: beundring og uro

Som det ofte er tilfellet med Bella Hadid, var reaksjonene raskt delte.

  • På rosende side: «skulpturell» , «uforglemmelig» eller til og med «en moderne visjon av haute couture» .
  • På den kritiske siden: «foruroligende» , «for suggestiv» eller til og med «overdreven iscenesettelse» .

Antrekkets sentrale del – denne trompe-l'œil-støpte plastronen – fascinerer like mye som den splitter. I 2026 avslører disse estetiske valgene et brudd mellom to visjoner om mote: den ene uttrykksfull og ufiltrert; den andre mer konservativ.

En silhuett som reiser spørsmål

Bella Hadid er ikke fremmed for å komme med et dristig stilistisk utsagn. Siden debuten har hun utforsket tankevekkende klesstiler: uventede snitt, overraskende stoffer og mer. Hver opptreden blir en lekeplass for visuell eksperimentering. Hun leker med linjer, volum og forventninger. For designere er kroppen hennes et levende lerret, et uttrykksmiddel.

Det skulpturerte brystplaten, et nytt uttrykksfelt

Denne detaljen, inspirert av gamle skulpturer, gjenoppfinner strukturerte klær: verken skjuling eller eksponering, men transformasjon. Schiaparelli omfavner denne «nye trenden» med å antyde uten å vise, å stilisere kroppen i stedet for å avsløre den. Innen 2026 vil flere motehus følge etter: støpte plagg hos Coperni, stiliserte anatomiske elementer hos Balmain og Mugler. Denne stilen blir et språk i seg selv, og blander høypresisjonshåndverk med et kraftig visuelt budskap.

Bella Hadid legemliggjør en viss idé om moderne mote: intellektuell, teatralsk, noen ganger ukomfortabel. Hun søker ikke å behage for enhver pris, men å uttrykke en visjon. Hennes opptreden i New York gir ikke rom for likegyldighet. Og det er nettopp dette som i flere år har gjort henne til en av de mest observerte – og debatterte – figurene i moteverdenen.

