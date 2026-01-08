Search here...

«Det er kroppen til en sunn kvinne»: hun svarer på kritikk om fysikken sin

Léa Michel
Lara Raj, medlem av K-pop-gruppen KATSEYE, brøt nylig tausheten etter en bølge av giftige kommentarer om utseendet sitt. I en melding publisert tidlig i januar 2026 på Weverse (et sosialt nettverk der artister kan kommunisere med fansen sin), fordømte den unge artisten kroppsskamingen hun har blitt utsatt for siden starten av turneen.

En turne under kritikk

Midt i rampelyset og den intense koreografien oppdaget Lara en mørk side av berømmelsen. «Jeg så så mange motbydelige samtaler om kroppen min under turneen», skrev hun åpenhjertig. Noen fans, besatt av ultratynne skjønnhetsstandarder, kunne ikke fordra kroppen hennes. Fornærmelser spredte seg, og hun kalte magen eller kurvene hennes «foruroligende» under opptredenene.

Lara Raj slår tilbake

Med en blanding av sarkasme og bestemthet slår Lara Raj tilbake: «Noen er så livredde for en sunn kvinnekropp at det er hysterisk morsomt ... ta dere sammen.» Hun omfavner fysikken sin fullt ut, samtidig som hun minner alle om at en sunn kropp kan ta mange former: å være tynn eller muskuløs betyr ikke nødvendigvis å være sunn, akkurat som en mer kurvete kropp ikke er det motsatte. Langt fra å skjule seg, forvandler hun angrepet til en erklæring om selvkjærlighet: «Jeg elsker kroppen min, og det vil jeg alltid gjøre. Du burde elske din også, uansett hvordan den ser ut!» For ja, ingen kropp fortjener å bli dømt.

En debatt som går utover sosiale medier

Talen hennes utløste heftige diskusjoner på Reddit og TikTok. Mens mange hyllet motet hennes i møte med musikkbransjens giftige standarder, fortsatte andre med hykleriet: de roste en «normal kropp» mens de zoomet inn på magen hennes. Lara trosset disse utdaterte østlige standardene og minnet alle på at det å danse i timevis ikke utelukker å ha mage eller kurver.

Ved å nekte å bøye seg for press, omdefinerer Lara Raj skjønnhet i bransjen. Budskapet hennes gir gjenklang som en oppfordring til toleranse: en kropp i bevegelse fortjener beundring, ikke fordømmelse. Bare 20 år gammel er hun allerede i ferd med å påtvinge seg sin visjon og bevise at ekte styrke måles i selvtillit, ikke i centimeter rundt livet.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
