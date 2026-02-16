Search here...

Som 44-åring overrasker Beyoncé med en ny kort hårklipp

Anaëlle G.
Den amerikanske sangeren og låtskriveren Beyoncé har nettopp avduket en hårforvandling med en kort, blond klipp til haken. Det er hennes korteste hårklipp på flere år.

Et overraskende opptreden … i bilder

Etter flere måneder med diskresjon på sosiale medier, dukket sangeren opp igjen 12. februar i en karusell av bilder publisert på Instagram, tatt under Super Bowl 2026. Uten teksting lar bildene antrekket tale for seg selv: en glatt og strukturert, honningblond bob som rammer inn ansiktet og umiddelbart moderniserer stilen hennes.

På bildene har Beyoncé først på seg en lang chartreuse trenchcoat som matcher vesken og solbrillene hennes, deretter et mer diskret antrekk med en kremfarget off-the-shoulder-topp gjemt i olivengrønne bukser, myk sminke med et lett smoky eye-utseende og rosa lepper. Antrekket fremhever hennes nye hårklipp, en krysning mellom en klassisk bob og en fransk bob, med avrundede tupper og kontrollert volum.

En kort hårklipp som markerer et vendepunkt

Denne korte boben, i gyllen/karamellblonde toner med mørkere røtter, står i sterk kontrast til de lange, bølgete lokkene Beyoncé har foretrukket de siste årene, spesielt under «Cowboy Carter»-æraen. Fans ser det allerede som et tegn på stilistisk fornyelse, til og med begynnelsen på et «nytt kunstnerisk kapittel». Mange roser det «forfriskende», «ultra-chic» og «kraftfulle» utseendet, og mener at den blonde boben perfekt fremhever Beyoncés ansiktstrekk og hennes stjernestatus. Noen kaller det til og med en «ikonisk frisyre» og spår at denne korte boben vil bli en av årets heteste hårtrender, ettersom den perfekt blander eleganse og modernitet.

Ved å posere med et «Touchdown»-flagg og kombinere denne frisyren med et «candy apple green»-utseende, forvandler Beyoncé en enkel klipp til et ekte moteuttrykk, og bekrefter nok en gang statusen sin som et ikon som er i stand til å lansere en trend med bare noen få bilder.

Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
