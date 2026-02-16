Search here...

I pysjamasen i sengen feirer Nicole Kidman «Galentines dag»

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Nicole Kidman gledet nylig følgerne sine i anledning «Galentine's Day» – dagen dedikert til kvinnelig vennskap – med et glitrende bilde lagt ut på Instagram.

En enkel melding, full av godt humør

Liggende i sengen poserer den australske skuespillerinnen i en rosa stripete pysjamas, kombinert med knallrød leppestift og et strålende smil. Det naturlige lyset og pastellfargene i bildet skaper en intim og trøstende atmosfære, som fremkaller enkelheten og oppriktigheten i dette avslappende øyeblikket.

Under bildet skrev Nicole Kidman ganske enkelt: «Gratulerer med dagen 🩷» . Denne korte meldingen, ledsaget av et rosa hjerte, formidler dagens gledesånd: en feiring av kameratskapet og støtten mellom kvinner. Reaksjonene strømmet raskt inn i kommentarfeltet, der Nicole Kidmans naturlige skjønnhet og den positive energien som strømmet ut fra bildet, ble hyllet. Mange så det som en oppriktig hyllest til kvinnelig solidaritet.

En feiring full av sødme og symbolikk

«Galentine's Day», som ble popularisert gjennom serien «Parks and Recreation», feirer kvinnelig vennskap og søsterskap, og hedrer de dyrebare båndene som støtter og styrker oss gjennom årene. Feiringen skjer 13. februar, dagen før Valentinsdagen, og minner oss om at kjærlighet ikke er begrenset til romantiske forhold, men også omfatter de urokkelige vennskapene som former livene våre. Dette temaet resonnerer spesielt sterkt i år for Nicole Kidman. Etter 19 års ekteskap med Keith Urban markerte Kidman-Urban-parets separasjon i september 2025 slutten på en æra, men også begynnelsen på et nytt kapittel med fokus på familie og solidaritet blant kvinner.

I overgangstider er det ofte dype vennskap, delte fortroligheter og den omsorgsfulle tilstedeværelsen fra sine kjære som blir en sann tilflukt. Skuespillerinnen ser ut til å fremheve kollektivets styrke mer enn noen gang. Gjennom karrieren har hun også tatt på seg en rekke prosjekter drevet av kvinners historier, og bidratt til å bringe sterke kvinnestemmer frem i forgrunnen både på skjermen og bak kulissene. I denne ånden får «Galentine's Day» en symbolsk dimensjon: å fokusere på det som er essensielt, på båndene som varer utover motgang, og på kvinners evne til å støtte hverandre i perioder med fornyelse. En feiring av vennskap, absolutt, men også av motstandskraft og gjenoppbygging.

Et øyeblikk med avslappet eleganse

Med dette bildet beviser Nicole Kidman nok en gang at enkelhet kan være synonymt med eleganse. I en minimalistisk setting og usminket iscenesettelse klarer hun å fange et autentisk øyeblikk, både varmt og inspirerende. Langt fra de røde løperne og spektakulære silhuettene som har preget karrieren hennes, velger skuespillerinnen her en raffinert, nesten intim estetikk. Dette visuelle valget forsterker inntrykket av nærhet: dette er ikke lenger Hollywood-stjernen, men en kvinne i et sannhetens øyeblikk.

Denne stilistiske tilbakeholdenheten understreker også hennes evne til å formidle følelser uten overdrivelse. Et blikk, et subtilt smil, en avslappet holdning er nok til å skape en følelse av ro og selvtillit. Vant til intense roller og dramatiske transformasjoner på skjermen, minner Nicole Kidman oss her om at hun er like dyktig i kunsten å vise en diskret eleganse. En diskret, men kraftfull demonstrasjon: noen ganger oppstår den største sofistikasjonen nettopp fra enkelhet.

Til syvende og sist er en enkel rosa pysjamas, et rolig smil og et ønske om godt humør nok til å oppsummere ånden i denne «Galentine's Day»-Nicole Kidman-versjonen: hverdagens skjønnhet og gleden ved å feire kvinnelige bånd.

Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
