Under solen viser Elizabeth Hurley (60 år gammel) frem figuren sin

Léa Michel
@elizabethhurley1/Instagram

Elizabeth Hurley fortsetter å vise urokkelig selvtillit. Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten delte et bilde i badedrakt på Instagram, der hun fanget essensen av en lang sommer til tross for vinteren, og avslørte et fototriks lært av et stort navn innen mote.

Et «mafiakone»-antrekk som fremhever figuren hennes

I dette innlegget poserer Elizabeth Hurley på en solrik strand iført en leopardmønstret badedrakt med gullkjeder, en «mobbkone»-trend fra år 2000 som fremhever figuren hennes. Den dype trekantede toppen og bunnen, utsmykket med kjeder og metallspenner, komplementerer det brune og kastanjebrune håret hennes perfekt med blonde striper.

Bare dager etter å ha feiret jul i matchende julepyjamas med partneren Billy Ray Cyrus, valgte «Austin Powers»- og «Royals»-skuespillerinnen et sommerlig antrekk: hennes signaturrøykfargede øyesminke, svart eyeliner, nude lepper og bøyleøreringer for et snev av glitter. Teksten? «Livet er en strand», enkel og stemningsfull.

Det idiotsikre fototrikset lært av Steven Meisel

Elizabeth Hurley poserer ikke bare; hun deler et tips hun fikk fra sin første fotoseanse for forsiden av American Vogue i 1998, fotografert av den legendariske fotografen Steven Meisel. «Meisel lærte meg hvor viktig bakgrunnsbelysning er for et flatterende strandbilde», forklarer hun. På bildet demonstrerer hun teknikken ved å lene seg mot en kokospalme, med sollys i bakgrunnen som skaper en lysende glorie som fremhever figuren hennes og lyser opp huden hennes. Det er et triks hun fortsatt bruker i dag for «perfekte» resultater.

Elizabeth Hurley legemliggjør en visjon om glamorøs og atletisk aldring. Som skaperen av sitt eget merke dukker hun ofte opp i badetøy gjennom hele året. Dette innlegget, som ble delt sent i 2025, inspirerer tusenvis av fans som beundrer skjønnheten hennes i solen.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
