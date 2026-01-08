Search here...

Bradley Cooper svarer på anklager om plastisk kirurgi

Anaëlle G.
Extrait du film « Is this thing on ? »

Bradley Cooper har endelig satt en stopper for mystikken rundt ansiktet sitt. Som gjest på podkasten « Smartless » tok den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten opp de vedvarende ryktene om plastisk kirurgi som har sirkulert på sosiale medier i flere måneder.

Bradley Cooper kommer ut av stillheten

Under opptredenen sin på programmet som ble ledet av den kanadisk-amerikanske skuespilleren Will Arnett, den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten Jason Bateman, og den amerikanske skuespilleren og produsenten Sean Hayes, dreide samtalen raskt over på et uventet tema: hans opptreden. Will Arnett fortalte om hvordan han ofte blir spurt om hvilken lite kjent hemmelighet han kan avsløre om vennen Bradley Cooper, gitt de omfattende spekulasjonene rundt en mulig «operasjon». Det var da han ytret en setning som oppsummerte det hele: «Alle tror Bradley har blitt operert, men det folk ikke vet er at han ikke har det.»

«Selvfølgelig gjorde han ingenting.»

Will Arnett, nesten irritert, insisterer og gjentar at «selvfølgelig har han ikke gjort noe», mens Jason Bateman nikker samtykkende. Bradley Cooper bekrefter deretter at fremmede de siste ukene har henvendt seg til ham for å fortelle ham hvor bra han ser ut, noen ganger antydende en «mistenkelig» forandring. Skuespilleren på sin side utdyper ikke noen prosedyrer, nevner ikke en ansiktsløftning, men antyder bare at ansiktet hans er et resultat av tid, hardt arbeid … og andres oppfatning.

Rykter, nettverk og offentlig image

Programlederne fordømte også «tullet» som sirkulerer på nettet, videoene som dissekerer hans påståtte «transformasjon» som en sak mot ham. På sosiale medier er noen besatt av å sammenligne bilder, overbevist om at sannheten ligger skjult i en annen lysvinkel eller en falmet rynke. Ved å nekte å utdype, valgte Bradley Cooper et bestemt, men gåtefullt svar: han benektet det, uten å gi ytterligere næring til ryktemøllen.

Ironisk nok blir mannen som allerede var i sentrum for kontroversen for å ha på seg en protesenese i «Maestro» igjen bedømt på utseendet sitt snarere enn arbeidet sitt. Likevel, med sin nye film «Is This Thing On?», som han regisserte og hvor Will Arnett spiller hovedrollen, er det talentet hans som bør forbli i forgrunnen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Kledd i sportsklær viser Eva Longoria frem sin tonede figur
Article suivant
«Det er kroppen til en sunn kvinne»: hun svarer på kritikk om fysikken sin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 59-åring er denne modellens utseende fengslende.

Chuando Tan, en singaporiansk fotograf og tidligere modell født i 1966, kan skryte av et glatt ansikt, en...

«Det er kroppen til en sunn kvinne»: hun svarer på kritikk om fysikken sin

Lara Raj, medlem av K-pop-gruppen KATSEYE, brøt nylig tausheten etter en bølge av giftige kommentarer om utseendet sitt....

Kledd i sportsklær viser Eva Longoria frem sin tonede figur

Bak sitt legendariske smil og naturlige eleganse skjuler den amerikanske skuespillerinnen, regissøren, produsenten og modellen Eva Longoria en...

«Hvorfor må man gifte seg for å være lykkelig?»: Denne sangeren bryter et tabu

Rosé, den ikoniske stemmen til den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink, snakket nylig åpenhjertig på podkasten Session 46: Rosé |...

Denne modellen sies å være den rikeste av alle Victoria's Secret-modellene.

Hun forlot catwalken for nesten 20 år siden, men innflytelsen hennes har aldri avtatt. Gisele Bündchen, et ikon...

Hun ville sminke seg i mørket, og ansiktet hennes ble forvandlet: denne skuespillerinnen forteller historien sin

Kelly Ripa kom tilbake til settet til «LIVE with Kelly & Mark» 5. januar 2026 og underholdt publikum...

© 2025 The Body Optimist