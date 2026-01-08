Bradley Cooper svarer på anklager om plastisk kirurgi

Bradley Cooper har endelig satt en stopper for mystikken rundt ansiktet sitt. Som gjest på podkasten « Smartless » tok den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten opp de vedvarende ryktene om plastisk kirurgi som har sirkulert på sosiale medier i flere måneder.

Bradley Cooper kommer ut av stillheten

Under opptredenen sin på programmet som ble ledet av den kanadisk-amerikanske skuespilleren Will Arnett, den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten Jason Bateman, og den amerikanske skuespilleren og produsenten Sean Hayes, dreide samtalen raskt over på et uventet tema: hans opptreden. Will Arnett fortalte om hvordan han ofte blir spurt om hvilken lite kjent hemmelighet han kan avsløre om vennen Bradley Cooper, gitt de omfattende spekulasjonene rundt en mulig «operasjon». Det var da han ytret en setning som oppsummerte det hele: «Alle tror Bradley har blitt operert, men det folk ikke vet er at han ikke har det.»

«Selvfølgelig gjorde han ingenting.»

Will Arnett, nesten irritert, insisterer og gjentar at «selvfølgelig har han ikke gjort noe», mens Jason Bateman nikker samtykkende. Bradley Cooper bekrefter deretter at fremmede de siste ukene har henvendt seg til ham for å fortelle ham hvor bra han ser ut, noen ganger antydende en «mistenkelig» forandring. Skuespilleren på sin side utdyper ikke noen prosedyrer, nevner ikke en ansiktsløftning, men antyder bare at ansiktet hans er et resultat av tid, hardt arbeid … og andres oppfatning.

Rykter, nettverk og offentlig image

Programlederne fordømte også «tullet» som sirkulerer på nettet, videoene som dissekerer hans påståtte «transformasjon» som en sak mot ham. På sosiale medier er noen besatt av å sammenligne bilder, overbevist om at sannheten ligger skjult i en annen lysvinkel eller en falmet rynke. Ved å nekte å utdype, valgte Bradley Cooper et bestemt, men gåtefullt svar: han benektet det, uten å gi ytterligere næring til ryktemøllen.

Ironisk nok blir mannen som allerede var i sentrum for kontroversen for å ha på seg en protesenese i «Maestro» igjen bedømt på utseendet sitt snarere enn arbeidet sitt. Likevel, med sin nye film «Is This Thing On?», som han regisserte og hvor Will Arnett spiller hovedrollen, er det talentet hans som bør forbli i forgrunnen.