Skøyteløperens diskré piercing fascinerer tilskuerne.

Under vinter-OL i 2026 trollbandt Alysa Liu publikum med mye mer enn bare sin ynde på isen. Mens hun vant gullmedaljen i friløp for USA, vakte den amerikanske kunstløperen også oppmerksomhet med en uventet detalj: et smykke (en piercing) skjult bak det strålende smilet hennes.

En skjult perle bak et smil

Da Alysa Liu løftet armene i seier på seierspallen, avslørte kameraene et subtilt metallisk glimt mellom overleppen og tennene hennes. Mange tok det først feil med et tannlegetilbehør, før de oppdaget at det var en piercing kjent som en «smiley». Dette smykket, plassert på frenulum på overleppen (det lille leddbåndet som forbinder leppen med tannkjøttet), er praktisk talt usynlig i ro. Det blir bare synlig med et bredt smil eller et latterutbrudd, som en hemmelig detalj som bare avsløres i gledesuttrykk. Et perfekt stilistisk preg for en idrettsutøver med et så smittende smil.

Avhengig av individets anatomi og lengden på det valgte smykket, kan denne piercingen gå mer eller mindre lavt på fortennene. Noen ringer berører knapt fortennene og forblir svært diskrete, mens andre faller litt lavere og blir mer synlige når smilet utvides, som Alysa Lius. Dermed varierer utseendet naturlig: knapt merkbart i et sjenert smil, fanger det lyset mer under en hjertelig latter. Dette subtile samspillet mellom diskresjon og briljans bidrar til sjarmen – et nesten hemmelig smykke, som bare avsløres i de lyseste øyeblikk.

Et snev av hjemmelaget dristighet

Det mest overraskende? Alysa Liu gjorde det selv. I et intervju med TMJ4 News avslørte kunstløperen at hun hadde piercet området to år tidligere. «Jeg ba søsteren min holde leppen min mens jeg så meg i speilet, og så bare piercet jeg den med nålen», fortalte hun og lo. En gest som perfekt gjenspeiler hennes frie og kreative personlighet.

Selv om anekdoten kan virke morsom, er den på ingen måte et eksempel å følge. Å pierce seg selv medfører reelle risikoer, spesielt når det gjelder munnen. Dette området er spesielt følsomt og utsatt for bakterier: en infeksjon kan utvikle seg raskt, for ikke å nevne risikoen for blødning, skade på leppens frenulum eller komplikasjoner knyttet til dårlig helbredelse. For alle som vurderer en piercing, er det viktig å gå til et autorisert piercingstudio som overholder strenge hygienestandarder og bruker sterilt engangsutstyr. Å pierce kroppen er aldri en triviell sak – og enda mindre i munnen – og fortjener å bli behandlet med alvor og forsiktighet.

En avgjort «alternativ» signatur

Alysa Liu beskriver gjerne utseendet sitt som «alternativt». Med piercingene og de fargede stripene ser hver detalj ut til å fortelle en historie. «Som ringene på et tre, vil jeg hvert år legge til en ny glorie rundt håret mitt», forklarer hun. Hennes estetiske valg gjenspeiler en sterk personlighet og et ønske om å uttrykke seg utenfor konvensjonene innen tradisjonell kunstløp.

Alysa Liu demonstrerer at sportslig fortreffelighet og individualitet kan kombineres. Hennes unike smil, et symbol på både seier og individualitet, illustrerer en ny generasjon idrettsutøvere: talentfulle og stolte av å hevde sin individualitet, både på og utenfor isen.