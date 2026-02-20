Search here...

Kledd i strandantrekk med sin basketballspillerforlovede, skaper denne tidligere cheerleaderen furore

Anaëlle G.
@jadeeejones/Instagram

Jade Jones setter fyr på sosiale medier med et bilde tatt under en tropisk ferie. Den tidligere cheerleaderen fra Iowa State og forloveden til den amerikanske basketballspilleren Tyrese Haliburton trollbinder fansen med sin naturlige skjønnhet og åpenbare forbindelse med sin fremtidige ektemann.

En himmelsk ferie i solen

Jade delte nylig bilder på Instagram fra en «øytur med babyen min» , der hun poserte selvsikkert ved vannet. Kommentarer fra NBA-fans flommet over internett: «Bokstavelig talt perfekt», «Du stråler» og «Feilfri», noe som beviser at karismaen hennes strekker seg langt utover banen. Som lærer og influencer blander hun sporty eleganse med en avslappet stil, noe som bringer tilbake minner fra cheerleading-dagene sine.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Jade (@jadeeejones)

Et forent par som står overfor utfordringer

Jade Jones legemliggjør den «ideelle partneren», ifølge tabloidene: hun støtter Tyrese Haliburton gjennom hele rehabiliteringen hans, er til stede på treningsøkter så vel som i mer intime øyeblikk av tvil, alt mens hun kultiverer sin egen vei, mellom undervisning, personlige prosjekter og reiser. Hun definerer seg ikke utelukkende ut fra partnerens karriere; tvert imot bygger hun sin egen profesjonelle identitet og deler en balansert visjon om suksess med ham.

Historien deres er bygget på en dynamikk av gjensidig støtte: mens Tyrese stråler på banen og navigerer i utfordringene som ligger i eliteidrett, legemliggjør Jade stabilitet, vennlighet og jordnærhet. Hun fremstår som en stille kraft, i stand til å bringe normalitet og letthet til en hverdag preget av mediepress og kravene fra NBA. Hunden deres, Ames, symboliserer kokongen de har bygget sammen – et enkelt og varmt hjem til tross for livets virvelvind som profesjonell idrettsutøver.

Deres felles eventyr, enten det er turer til Disney, Europareiser eller utflukter til Abu Dhabi, illustrerer et par som feirer både store prestasjoner og små øyeblikk av kontakt. Denne kjemien fremmer bildet av et moderne «power couple»: ambisiøst, men likevel imøtekommende, ambisiøst, men dypt forpliktet til familieverdier og autentisitet.

Kort sagt, bildet av Jade Jones med forloveden Tyrese Haliburton er mer enn bare et enkelt innlegg: det symboliserer sterk kjærlighet, motstandskraft i møte med sportslig motgang og en magnetisme som forener basketball- og livsstilsfans. Sammen fremstår de som et sammensveiset, gledesfylt og inspirerende duo, der profesjonell suksess og personlig balanse går hånd i hånd.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
«Vi blir alltid forvekslet med hverandre»: Likheten mellom disse to skuespillerinnene driver internettbrukere til vanvidd
Article suivant
Over 50 år gamle poserer disse to 90-tallsstjernene i blonder og skaper furore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Over 50 år gamle poserer disse to 90-tallsstjernene i blonder og skaper furore

De representerte en hel æra og preget den kollektive fantasien på 90-tallet. Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Denise...

«Vi blir alltid forvekslet med hverandre»: Likheten mellom disse to skuespillerinnene driver internettbrukere til vanvidd

Shailene Woodley og Grace Van Patten, to fremadstormende amerikanske skuespillerinner, skaper oppmerksomhet for sin slående likhet, noe som...

Med sine «katteøyne» fascinerer denne sangerinnen fansen

Med sine kattelignende øyne fremhevet av et strøk eyeliner, trollbinder Daniela Avanzini, medlem av den amerikanske jentegruppen Katseye,...

Som 50-åring bryter Charlize Theron tausheten om «uakseptabel oppførsel» i Hollywood.

Charlize Theron reflekterer over Hollywood-karrieren sin og fordømmer «uakseptabel oppførsel» som hun ikke lenger ville tolerert i dag....

Cindy Crawford feirer 60-årsdagen sin med et blikk rett fra 1990-tallet

Cindy Crawford beviser nok en gang at stil ikke har noen aldersgrense. Modeikonet feiret bursdagen sin med tidløs...

Som 22-åring legger Millie Bobby Brown ut et personlig bilde som vekker reaksjoner.

Millie Bobby Brown fortsetter å bli kjent med offentligheten. For å feire bursdagen sin delte den britiske skuespillerinnen,...

© 2025 The Body Optimist