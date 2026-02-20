Kledd i strandantrekk med sin basketballspillerforlovede, skaper denne tidligere cheerleaderen furore

Jade Jones setter fyr på sosiale medier med et bilde tatt under en tropisk ferie. Den tidligere cheerleaderen fra Iowa State og forloveden til den amerikanske basketballspilleren Tyrese Haliburton trollbinder fansen med sin naturlige skjønnhet og åpenbare forbindelse med sin fremtidige ektemann.

En himmelsk ferie i solen

Jade delte nylig bilder på Instagram fra en «øytur med babyen min» , der hun poserte selvsikkert ved vannet. Kommentarer fra NBA-fans flommet over internett: «Bokstavelig talt perfekt», «Du stråler» og «Feilfri», noe som beviser at karismaen hennes strekker seg langt utover banen. Som lærer og influencer blander hun sporty eleganse med en avslappet stil, noe som bringer tilbake minner fra cheerleading-dagene sine.

Et forent par som står overfor utfordringer

Jade Jones legemliggjør den «ideelle partneren», ifølge tabloidene: hun støtter Tyrese Haliburton gjennom hele rehabiliteringen hans, er til stede på treningsøkter så vel som i mer intime øyeblikk av tvil, alt mens hun kultiverer sin egen vei, mellom undervisning, personlige prosjekter og reiser. Hun definerer seg ikke utelukkende ut fra partnerens karriere; tvert imot bygger hun sin egen profesjonelle identitet og deler en balansert visjon om suksess med ham.

Historien deres er bygget på en dynamikk av gjensidig støtte: mens Tyrese stråler på banen og navigerer i utfordringene som ligger i eliteidrett, legemliggjør Jade stabilitet, vennlighet og jordnærhet. Hun fremstår som en stille kraft, i stand til å bringe normalitet og letthet til en hverdag preget av mediepress og kravene fra NBA. Hunden deres, Ames, symboliserer kokongen de har bygget sammen – et enkelt og varmt hjem til tross for livets virvelvind som profesjonell idrettsutøver.

Deres felles eventyr, enten det er turer til Disney, Europareiser eller utflukter til Abu Dhabi, illustrerer et par som feirer både store prestasjoner og små øyeblikk av kontakt. Denne kjemien fremmer bildet av et moderne «power couple»: ambisiøst, men likevel imøtekommende, ambisiøst, men dypt forpliktet til familieverdier og autentisitet.

Kort sagt, bildet av Jade Jones med forloveden Tyrese Haliburton er mer enn bare et enkelt innlegg: det symboliserer sterk kjærlighet, motstandskraft i møte med sportslig motgang og en magnetisme som forener basketball- og livsstilsfans. Sammen fremstår de som et sammensveiset, gledesfylt og inspirerende duo, der profesjonell suksess og personlig balanse går hånd i hånd.