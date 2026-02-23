I en gotisk kjole fengsler denne irske modellen blikket

I en rød kjole med gotiske aksenter trollbandt den irske reality-TV-personligheten, programlederen og modellen Maura Higgins bokstavelig talt den røde løperen på BAFTA-utdelingen i 2026, og forvandlet opptredenen sin til en ekte moteforestilling.

En «vampyr»-opptreden på BAFTA-utdelingen i 2026

Maura Higgins valgte en dramatisk, ultrastrukturert, mørkerød kreasjon under seremonien i London 22. februar 2026. Den irske modellen, som allerede er kjent for sine TV-looker, bekreftet sin status som en «gotisk muse» med denne stroppeløse kjolen med korsettoverdel, hvis utringning bokstavelig talt så ut til å sveve rundt halsen hennes.

Denne optiske illusjonen ble forsterket av en skimrende svart utsmykning, som skapte et nesten overnaturlig mønster mot det røde. Bakpå forlenget et svart slep plagget, noe som ga inntrykk av en skygge som fulgte henne skritt for skritt på den røde løperen. Ensemblet dannet et brukbart kunstverk, et sted mellom futuristisk couture og mørk romantikk.

Tilbehør og skjønnhetsprodukter

For å utfylle dette tekstilinspirerte utseendet valgte Maura Higgins lange, gjennomsiktige svarte hansker, som forlenget armene hennes samtidig som de fremhevet antrekkets vampyraktige følelse. Håret hennes, som var satt opp i en lav knute, innrammet ansiktet hennes og viste frem skulpturert sminke, en feilfri hudfarge, definerte konturer og en sofistikert nude leppe.

Ved å velge minimalistiske og koordinerte tilbehør, lot Maura Higgins kjolen forbli det absolutte fokuset. Resultatet: en sammenhengende og magnetisk silhuett, tenkt som en helhet snarere enn en enkel samling av plagg.

Fra «Love Island» til moteikon

Maura Higgins, som først dukket opp i den britiske versjonen av «Love Island» i 2019, har gradvis bygget opp et sterkt image ved å blande reality-TV, animasjon og mote. Hun har vært å se i «Dancing on Ice», «Cooking with the Stars», «I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!» og nylig «The Traitors US», hvor antrekkene hennes – hatter, dresser og avantgardistiske silhuetter – gjorde et varig inntrykk.

Samtidig etablerte hun seg som modell og merkevareambassadør, og mangedoblet mote- og skjønnhetssamarbeidene, helt til hun ble en fast del av bildet på den røde løperen og på første rad. I New York i januar 2026 skapte hun allerede overskrifter i et Christopher Kane-antrekk uten bukser, som kombinerte en dyp jakke, et korsettbelte og svarte blondetights.

Med denne rød-svarte illusjonskjolen på BAFTA-utdelingen forlater Maura Higgins den «beskedne» stilen for å omfavne en gotisk og teatralsk estetikk. Hun startet som reality-TV-stjerne, men har nå etablert seg som et sant moteikon, i stand til å skinne like sterkt som de mest etterlengtede skuespillerinnene.